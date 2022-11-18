В Одесі люди перекрили дорогу через відключення світла

Через терористичні удари російських окупантів по об'єктах енергетичних об'єктів у багатьох українських містах вимикають світло. Хтось спокійно чекає відновлення електропостачання, інші ж намагаються протестувати.

Зокрема, такий протест трапився в Одесі. Відповідні відео опублікувала низка місцевих телеграм-каналів, повідомляє 24 канал.

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В Одесі перекрили дорогу через відключення світла

В Одесі 18 листопада люди перекрили дорогу через відключення світла. Інцидент трапився на вулиці Люстдорфській.

Варто зауважити, що у протесті взяли участь не надто багато містян. Адже більшість розуміє, що відключення – це не примха обленерго, а прямий наслідок російських атак.

Енергетики цілодобово працюють, аби відновити електропостачання у всі українські домівки.

Дивіться відео протесту в Одесі:

На місце події приїхали правоохоронці. О 19:47 акція протесту завершилася, і люди пішли додому.

ракета загарбників Лише 15 листопада росіяни пошкодили в Україні 15 енергетичних об'єктів, внаслідок чого не працюють тисячі кілометрів магістральних високовольтних ліній. В Укренерго показали один з трансформаторів, у який влучила

Одесити перекрили дорогу через відсутність світла: відео

Після атак росіян на Одещині ухвалили безпрецедентні рішення

Глава Одеської ОВА Максим Марченко 17 листопада розповів про складну ситуацію в області. Він нагадав, що через масовані обстріли Укренерго вимушено запровадило аварійні відключення електроенергії.

На Одещині довелося запровадити декілька графіків відключення одночасно, де один накладається на інший. За словами Марченка, "відключено вже все, що можливо, але навіть цього не достатньо".

Я розумію, що в будинках на лініях електропостачання світла немає вже понад добу. І сьогодні були прийняті безпрецедентні рішення щодо відключення деяких робочих ліній для підтримки неробочих,

– сказав глава Одеської ОВА.

Він наголосив, що енергосистема України – це єдиний організм, тож на роботу одного об'єкта впливає інший. Наразі потужності для всієї країни недостатньо.

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