У Міненерго відповіли, чи повернеться Україна до графіків відключення світла

Наразі в Україні не застосовують заходи обмеження споживання електроенергії. Графіки погодинних відключень не діють.

Поки що некоректно робити прогнози щодо повернення до графіків відключення світла. Про це в ефірі телемарафону заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає 24 Канал.

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Відключення світла

Посадовець наголосив, що аномальна спека є одним з факторів збільшення споживання електроенергії. Вона впливає на стабільність роботи енергосистеми. Зокрема, така тенденція спостерігалася в Україні в липні.

Давати прогнози на сьогодні некоректно. Тому що ми розуміємо, на скільки ця спека буде тривалою, чи буде охоплювати всю Україну, чи територіально, беручи до уваги, чи це температура в обід, чи окремо,

– пояснив Колеснік.

Додав, важливим фактором залишається споживання електроенергії. Тому українців закликають економно споживати світло, зокрема, у пікові години, – з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.

Це дає можливість збалансувати енергосистему. Тому закликаємо: споживайте відповідально, а енергетики зі свого боку роблять все можливе 24/7, щоб система працювала у стабільному режимі,

– підкреслив заступник міністра енергетики.

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