Замість переговорів — блекаути: що задумав Путін, поки Захід говорить про мир

Міжнародна спільнота посилює заклики до зупинки активних бойових дій та переходу до перемир'я. Натомість російський диктатор використовує дипломатичні ініціативи лише як привід для підготовки нових ударів по енергетиці України.

Про це в етері 24 Каналу наголосив політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко. Він підкреслив, що для реального припинення війни Росії достатньо просто відмовитися від загарбницьких претензій та зупинитися на лінії зіткнення, однак відсутність таких кроків лише доводить небажання Москви домовлятися.

Диктатор уникає реальних переговорів

Політолог зауважив на тому, що очільник Кремля зовсім не розглядає майбутні саміти як шанс для досягнення миру. Навпаки, він сприймає їх як можливість посилити терор проти українців.

Час при цьому грає проти російської влади, адже на фронті Сили оборони України демонструють успіхи. Зокрема, під час операції "Вівальді" на Лиманському напрямку українські військові Третього армійського корпусу досягли вагомих контрнаступальних результатів.

Коли зрізається одна з кліщів, це дозволяє краще забезпечити надалі оборону тих міст, які продовжують перебувати на Донеччині під контролем України,

– підкреслив Чаленко.

Окрім тактичних успіхів на полі бою, важливу роль відіграє технологічні перегони. Україна вже має підтвердження розробки власних дронів-перехоплювачів, які здатні ефективно знищувати ворожі реактивні безпілотники типу "Герань-5". Якщо це виробництво вдасться масштабувати, українська армія отримає дешевий та дієвий засіб для збиття навіть російських крилатих ракет.

Путін готується посилити атаки: дивіться відео

Раніше ми писали, що глобальний мир неможливий через відсутність базової довіри до російського керівництва. Також нагадаємо, що від експертів звучать думки, що американські політики намагаються симулювати переговорний процес виключно заради власних передвиборчих рейтингів.