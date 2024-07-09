Відключення будуть не такими тривалими: Шмигаль сказав, коли покращиться ситуація зі світлом

Ситуація в енергосистемі України може покращитися вже в двадцятих числах липня. Саме тоді завершаться ремонтні роботи на деяких обʼєктах генерації.

Головна причина запровадження графіків погодинних відключень – це наслідки восьми ракетних та дронових ударів по українських електростанціях з початку року. Російські обстріли призвели до втрат понад 9 ГВт потужності.

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Коли зменшать обсяг відключень світла

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, заверешення ремонтів полегшить роботу енергосистеми. Таким чином відключення світла будуть не такими тривалими.

У двадцятих числах липня розраховуємо на покращення ситуації в енергетиці. Завершаться ремонтні роботи на деяких обʼєктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі,

– повідомив він.

Шмигаль додав, що уряд також розробив і вже частково запустив комплекс заходів, що стимулюватиме громадян та бізнес до енергетичної стійкості. Йдеться зокрема про кредити для громадян на встановлення сонячних, вітрових установок та систем накопичення електроенергії, пільгові кредити для малого й середнього бізнесу.

Також уряд запроваджує кредити для ОСББ та ЖБК, кредити для великого бізнесу на 5 – 7 років. До того ж до Верховної Ради подані законопроєкти про скасування мита і ПДВ на ввезення енергетичного обладнання.

Очікуємо, що не пізніше 25 липня усі ці механізми запрацюють на повну силу,

– додав прем'єр.