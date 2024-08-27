В енергосистемі значні пошкодження: скільки діятимуть графіки відключень світла після обстрілу

Планові графіки відключення електроенергії в Україні було встановлено для стабілізації енергосистеми. Це стало необхідним після масштабної атаки росіян 26 серпня.

Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі національного телемарафону. За її словами, ситуація щодо енергетичного сектору в Україні складна, але контрольована.

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В Україні проводять оцінку пошкоджень після атаки росіян

Вчорашня атака – одна з наймасованіших атак саме на енергетику. 127 ракет, 109 дронів було випущено ворогом, багато з них дійсно завдали значних руйнувань енергетичній системі, значних пошкоджень,

– сказала Гринчук.

Вона зазначила, що вчора "Укренерго" було змушене запровадити графіки екстрених та аварійних відключень для захисту цілісності системи.

Також чиновниця додала, що в Україні будуть діяти графіки планових відключень, поки не вдасться стабілізувати роботу енергосистеми.

Представник Міністерства енергетики повідомила, що наразі здійснюється оцінка ушкоджень на всіх об'єктах.

Важливо! На ділянках, де це можливо, енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше відновити нормальну роботу енергосистеми.

"Сподіваємось відмовитись або послабити графіки відключень", – додала вона.

Гринчук зазначила, що енергетика знову під атаками ворога, ситуація складна, але контрольована.