Частина Сум залишилася без світла унаслідок російських ударів: вода подаватиметься за графіком

Ворог атакував Суми ввечері 22 липня, пошкодивши об'єкти цивільної інфраструктури. Унаслідок ударів частина міста залишилася без електропостачання.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виконувача обов'язків міської військової адміністрації Артема Кобзаря.

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Які наслідки ворожої атаки?

Пізно ввечері 22 липня росіяни здійснили атаку на Суми. Місцеві жителі чули вибухи в місті о 23:42.

Артем Кобзар розповів про відключення світла в місті унаслідок атаки. За його словами, після російських ударів по об'єктах цивільної інфраструктури частина Сум залишилася без електропостачання, деякі медичні заклади працюють на генераторах.

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров підкреслив, що тривають роботи з відновлення електропостачання.

Розгорнуто оперативний штаб. До нього залучені енергетики, рятувальники, комунальні служби – всі, хто необхідний для швидкого реагування,

– розповів він.

Також відомо, що у зв'язку з ворожими атаками всі об'єкти водоканалу знеструмлені та переведені на аварійно-резервне живлення. Міський голова розповів, що вода подаватиметься за графіком з пониженим тиском:

з 5:00 до 10:00;

з 18:00 до 22:00.

Він зауважив, що через знеструмлення підкачувальних насосів ЦТП водопостачання верхніх поверхів багатоповерхівок буде відсутнє. Подача води у звичайному режимі, за словами Олександра Лисенка, відновиться після стабілізації енергопостачання.