Чи вводить Україна графіки відключення світла: в Міненерго офіційно відповіли
Джерело:Міненерго
Останніми днями у деяких ЗМІ шириться інформація про те, що у травні Україна нібито знову введе графіки відключення електроенергії. У Міністерстві енергетики відповіли, чи це правда.
Міністерство енергетики України офіційно заявило, що інформація про введення графіків відключень світла у травні не відповідає дійсності. Наразі у відомстві не планують вводити ніяких обмежень постачання електроенергії.
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Енергосистема країни працює
У Міненерго наголосили, що попри намагання ворога знищити українську енергосистему, завдяки роботі енергетиків вона досі працює і повністю забезпечує споживання.
Майже три місяці, незважаючи на терор ворога і обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури, енергосистема працює, повністю забезпечуючи споживання. Завдяки злагодженій роботі усіх видів генерації вдалося скасувати обмеження постачання електроенергії споживачам,
– зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Він підкреслив, що наразі відключення споживачів від електропостачання можуть відбуватися виключно внаслідок пошкодження російськими окупантами об'єктів генерації й мережевої інфраструктури.Важливо!
Україна вже почала готуватися до опалювального сезону
Очільник Міненерго також повідомив, що зараз триває активна підготовка енергосистеми до нового опалювального сезону. Міністерством енергетики спільно з усіма енергетичним компаніями країни передають та розподіляють електроенергію, а ще вже складено оптимізований графік ремонтів.