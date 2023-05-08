Чи вводить Україна графіки відключення світла: в Міненерго офіційно відповіли

Останніми днями у деяких ЗМІ шириться інформація про те, що у травні Україна нібито знову введе графіки відключення електроенергії. У Міністерстві енергетики відповіли, чи це правда.

Міністерство енергетики України офіційно заявило, що інформація про введення графіків відключень світла у травні не відповідає дійсності. Наразі у відомстві не планують вводити ніяких обмежень постачання електроенергії.

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Енергосистема країни працює

У Міненерго наголосили, що попри намагання ворога знищити українську енергосистему, завдяки роботі енергетиків вона досі працює і повністю забезпечує споживання.

Майже три місяці, незважаючи на терор ворога і обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури, енергосистема працює, повністю забезпечуючи споживання. Завдяки злагодженій роботі усіх видів генерації вдалося скасувати обмеження постачання електроенергії споживачам,

– зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Він підкреслив, що наразі відключення споживачів від електропостачання можуть відбуватися виключно внаслідок пошкодження російськими окупантами об'єктів генерації й мережевої інфраструктури.

Україна вже почала готуватися до опалювального сезону

Міністерство енергетики закликає ЗМІ перевіряти інформацію та посилатися виключно на офіційні джерела.

Очільник Міненерго також повідомив, що зараз триває активна підготовка енергосистеми до нового опалювального сезону. Міністерством енергетики спільно з усіма енергетичним компаніями країни передають та розподіляють електроенергію, а ще вже складено оптимізований графік ремонтів.