У столичному ТРЦ діти застрягли на атракціоні через відключення світла
У ТРЦ "Блокбастер" на Оболоні діти застрягли на атракціоні. Про це стало відомо із телеграм-каналів, передає 24 Канал. У соцмережах центру немає інформації про цей випадок.
На щастя, цього разу все тривало недовго, та це не перший випадок, коли люди застрягають десь під час відключень світла. В Івано-Франківську на початку червня навіть довелося викликати рятувальників.
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Через відключення світла діти застрягли в ТРЦ на атракціоні
Діти застрягли на атракціоні в "Блокбастері" через те, що різко вимкнули світло,
– говорить автор ролику.
Щоправда, він не конкретизував, який саме атракціон це був. Резервне живлення підключили буквально за десять хвилин, але, звісно, злякалися і діти, і батьки.
Діти застрягли на атракціоні в "Блокбастері": дивіться відео
18 червня також була схожа ситуація, коли кияни застрягли на колесі огляду в Голосіївському районі. А о пів на п'яту 19 червня вкотре зупинився фунікулер через відсутність напруги.
Яка ситуація в енергетиці зараз
Графіки діють протягом усієї доби в усіх областях, критичну інфраструктуру не обмежують. Уночі росіяни атакували енергетичний об'єкт у Центрі України, пошкодивши там обладнання, та повітряні лінії і електричне обладнання на Львівщині.