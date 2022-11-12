Де вимикатимуть світло 13 листопада: оголосили перелік областей

12 листопада 2022 , 23:52
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Джерело:

"Укренерго"

На Півночі, у Центрі та на Сході України знову ввели планові відключення енергії. Вони будуть діяти у столиці та ще 8 областях.

Планові відключення у Центрі та на Сході діятимуть з 00:00 до 24:00. Людей, у яких буде електроенергія, закликають максимально її економити.

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У яких регіонах діятимуть відключення світла

Планові відключення 13 листопада діятимуть у:

  • Києві,
  • Київській області,
  • Чернігівській області,
  • Черкаській області,
  • Житомирській області,
  • Сумській області,
  • Харківській області,
  • Полтавській області,
  • Донецькій області.

У інших областях України відключення не прогнозуються.

Чому знову вимикатимуть світло

В "Укренерго" зауважили, що будь-які обмеження споживання електроенергії в українських містах є наслідком пошкодження частини енергосистеми російськими ракетами та дронами.

Ремонтні бригади працюють цілодобово, але для відновлення високотехнологічного обладнання потрібен час. Будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання,
– сказали у відомстві.

Зверніть увагу! Укренерго закликає всіх українців не користуватися енергоємними приладами у проміжку між 6:00 – 09:00, а також між 17:00 та 23:00.


Як економити електроенергію щодня / Інфографіка 24 каналу

 

Автор: Анастасія Кушпіт