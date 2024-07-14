Через спеку в Україні спалахнули пожежі на енергооб'єктах на Заході

14 липня 2024, 14:05
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Джерело:

Міненерго

У Міністерстві енергетики розповіли, що в Україні може зрости споживання світла. Адже через спеку люди можуть частіше вмикати кондиціонери.

Також в Міненерго закликали людей економити світло. Адже це допоможе енергетикам утримувати енергосистему більш стабільною. 

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Яка ситуація в енергосистемі під час спеки 

Через значну спеку у західному регіоні виникали пожежі на енергетичних об'єктах. Протягом усієї доби застосовуються обмеження споживачів,
– заявили в Міненерго.  

Там пригадали, що головна причина відключення світла – атаки ворога на енергетичну інфраструктуру та негативні наслідки цих атак. 


Яка ситуація в енергетиці / інфографіка Міненерго

В міністерстві заявили, що світло не вимикатимуть:

  • на підприємствах критичної інфраструктури,
  • на підприємствах, які імпортують понад 80 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

До речі, протягом 14 липня в Україні діють цілодобові графіки відключення світла. 

Автор: Діана Квасневська