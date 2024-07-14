Через спеку в Україні спалахнули пожежі на енергооб'єктах на Заході

У Міністерстві енергетики розповіли, що в Україні може зрости споживання світла. Адже через спеку люди можуть частіше вмикати кондиціонери.

Також в Міненерго закликали людей економити світло. Адже це допоможе енергетикам утримувати енергосистему більш стабільною.

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Яка ситуація в енергосистемі під час спеки

Через значну спеку у західному регіоні виникали пожежі на енергетичних об'єктах. Протягом усієї доби застосовуються обмеження споживачів,

– заявили в Міненерго.

Там пригадали, що головна причина відключення світла – атаки ворога на енергетичну інфраструктуру та негативні наслідки цих атак.



Яка ситуація в енергетиці / інфографіка Міненерго

В міністерстві заявили, що світло не вимикатимуть:

на підприємствах критичної інфраструктури,

на підприємствах, які імпортують понад 80 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

До речі, протягом 14 липня в Україні діють цілодобові графіки відключення світла.