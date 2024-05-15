Чи будуть нові відключення світла впродовж дня: в YASNO пояснили, до чого готуватися українцям
Уранці 15 травня в Україні застосовувалися аварійні відключення електроенергії. В компанії YASNO повідомили, що близько 9:20 їх скасували, втім, якщо ситуація буде змінюватися, то їх можуть повернути.
Наразі в енергосистемі України є лише фіксована кількість електроенергії, яку можна використовувати. Про це в етері телемарафону заявив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко, інформує 24 Канал.
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Чому українцям вимикали світло
Коваленко повідомив, що в Україні обмеження щодо постачання електроенергії вже діють тиждень, втім, їх застосовували до промислових об'єктів.
Увечері 14 травня відбулося зростання цього дефіциту через похолодання, тому аварійні відключення застосовувалися і для населення. Уночі їх відмінили, втім, на ранок 15 травня їх знову повернули й близько 9:20 знову скасували.
Обмеження аварійні для населення скасовано, але для промисловості вони залишаються на весь день. Звісно, якщо ситуація буде змінюватися, то ці аварійні відключення можуть знову повернутися,
– зазначив гендиректор.
Чого варто очікувати українцям
Коваленко зазначає, що внаслідок російських обстрілів Україна втратила досить багато генерації, зокрема, мовиться і про імпорт, який можна залучати.
За його словами, наразі є фіксована величина електроенергії, яку можна використовувати. Коваленко пояснив, що коли зростає споживання – виникає дефіцит, який призводить до обмежень для населення. Наразі українців очікують "дві історії попереду".
Перша – це літній пік, коли зростає температура за вікном, з'являється спека, всі вмикають кондиціонери й тоді споживання росте. І звісно опалювальний сезон, коли споживання електроенергії максимальне,
– розповів Коваленко.
Він додає, що для початку варто готуватися до "літнього піку". Втім, він вважає, що в цей період не буде значних обмежень, адже наразі день триває довго і на вулиці буде тепло.
"В першу чергу треба готуватися вже зараз до зими, коли відсутність електропостачання на деякий період може наробити біди з наявністю тепла в оселях", – резюмував гендиректор YASNO.
Відключення світла в Україні: останні новини
- Екстрені відключення електроенергії в Києві, Київській області, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях скасовані. Пізніше обмеження були зняті й у Львові. Про це повідомили в ДТЕК станом на 9 ранку сьогодні, 15 травня.
- Експерт Геннадій Рябцев розповів, що підвищення вартості електроенергії може відбутися вже цього літа. Якщо в новий тариф на електроенергію будуть включені всі витрати генеруючих компаній та операторів систем, вартість одного кіловата для споживачів становитиме майже 5 гривень.
- Очільник Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що 14 травня відключення світла в Україні торкнулися близько 10% побутових споживачів України.