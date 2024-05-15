Чи будуть нові відключення світла впродовж дня: в YASNO пояснили, до чого готуватися українцям

Уранці 15 травня в Україні застосовувалися аварійні відключення електроенергії. В компанії YASNO повідомили, що близько 9:20 їх скасували, втім, якщо ситуація буде змінюватися, то їх можуть повернути.

Наразі в енергосистемі України є лише фіксована кількість електроенергії, яку можна використовувати. Про це в етері телемарафону заявив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко, інформує 24 Канал.

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Коваленко повідомив, що в Україні обмеження щодо постачання електроенергії вже діють тиждень, втім, їх застосовували до промислових об'єктів.

Увечері 14 травня відбулося зростання цього дефіциту через похолодання, тому аварійні відключення застосовувалися і для населення. Уночі їх відмінили, втім, на ранок 15 травня їх знову повернули й близько 9:20 знову скасували.

Обмеження аварійні для населення скасовано, але для промисловості вони залишаються на весь день. Звісно, якщо ситуація буде змінюватися, то ці аварійні відключення можуть знову повернутися,

– зазначив гендиректор.

Чого варто очікувати українцям

Коваленко зазначає, що внаслідок російських обстрілів Україна втратила досить багато генерації, зокрема, мовиться і про імпорт, який можна залучати.

За його словами, наразі є фіксована величина електроенергії, яку можна використовувати. Коваленко пояснив, що коли зростає споживання – виникає дефіцит, який призводить до обмежень для населення. Наразі українців очікують "дві історії попереду".

Перша – це літній пік, коли зростає температура за вікном, з'являється спека, всі вмикають кондиціонери й тоді споживання росте. І звісно опалювальний сезон, коли споживання електроенергії максимальне,

– розповів Коваленко.

Він додає, що для початку варто готуватися до "літнього піку". Втім, він вважає, що в цей період не буде значних обмежень, адже наразі день триває довго і на вулиці буде тепло.

"В першу чергу треба готуватися вже зараз до зими, коли відсутність електропостачання на деякий період може наробити біди з наявністю тепла в оселях", – резюмував гендиректор YASNO.

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