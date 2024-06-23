В Україні 24 червня цілу добу діятимуть графіки відключень: ввечері обмежень буде більше

В Укренерго розповіли про те, якими в нашій державі будуть відключення світла у понеділок, 24 червня. Цього дня графіки діятимуть впродовж цілої доби.

Окрім того, обмежать споживання електроенергії й у вечірні години. Це, зокрема, пов'язано з обстрілами української енергосистеми російськими загарбниками.

До теми Відключення світла, які діють наразі, це найменше зло, – в Укренерго пояснили, чому це необхідно

Що буде зі світлом в Україні 24 червня

В Укренерго зазначили, що 24 червня всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень протягом доби з 00:00 до 24:00.

З 19:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим,

– сказали у компанії.

Серед причин, чому саме ввели такі графіки стабілізаційних відключень світла в Укренерго назвали зростання споживання на початку робочого тижня та складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян.

Раніше в Укренерго повідомляли, що внаслідок комбінованої російської атаки по Україні у Запорізькій та Львівській областях були пошкоджені енергетичні обладнання, а також були постраждалі серед енергетиків. У компанії додали, що це була 8 масована комбінована атака по об'єктах енергетичної інфраструктури України за 2024 рік.