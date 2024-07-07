В Укренерго розповіли, якими будуть відключення світла 8 липня

В Україні 8 липня впродовж цілої доби будуть діяти графіки стабілізаційних відключень. Водночас у вечірні години обмеження споживання у деяких черг буде сильнішим.

У компанії також наголосили, що споживання електроенергії в українців зростає через спекотну погоду. Водночас наша енергосистема не може генерувати достатньо потужностей через наслідки російських атак.

До теми Ще плюс година зі світлом: в Укренерго повідомили про нову зміну у графіку відключень

Що буде з відключеннями світла 8 липня

В Укренерго наголосили, що 8 липня заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби.

З 00:00 до 14:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень, з 19:00 до 22:00 – чотири черги,

– мовиться у дописі компанії.

Водночас в інші години, як зазначили в Укренерго, будуть застосовуватись три черги відключень одночасно.

Окрім того, в компанії ДТЕК додали, що у Києві, а також у Київській, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській областях 8 липня буде висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 14:00 і до кінця доби.