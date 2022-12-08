Екстрені відключення тривають: в яких областях не буде світла 8 грудня

8 грудня в Україні тривають відключення електроенергії. У деяких регіонах діють екстрені вимкнення світла.

Ситуація в енергетичній системі України залишається складною. В яких регіонах не буде світла 8 грудня – читайте далі в матеріалі 24 каналу.

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У Києві – екстрені відключення світла

8 грудня у столиці відбуваються екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Таким чином, графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

На Львівщині діють графіки відключення світла

Графік відключень електроенергії залишається діючим. Додатково для зручності розділили графік по кожній групі окремо. Дізнатися, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла".

Графіки відключення світла на Львівщині / фото "Львівобленерго"

Що зі світлом у Запорізькій області

Внаслідок значного перевищення ліміту споживання електроенергії по Запорізькій області 8 грудня впроваджені екстрені стабілізаційні відключення електроенергії.

У зв’язку із цим може бути збільшена тривалість відключень та додатково погашатися споживачі інших черг. Укладені на ранок графіки погодинних відключень тимчасово не діють.

В яких регіонах також ввели екстрені відключення світла

На Одещині та Дніпропетровщині застосовуватимуть екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

Окрім цього, на Харківщині застосовано аварійний графік відключення світла, повідомив мер Первомайського Микола Бакшеєв.

Як повідомляє Первомайський РЕМ, внаслідок дефіциту в енергомережі застосовано аварійний графік відключень. Час включення світла не відомий. Чекайте на повідомлення,

– заявив міський голова.

Яка ситуація зі світло на Рівненщині

З’явилися графіки відключень електроенергії 8 грудня:

Місто Рівне – тут.

Рівненська область – тут.

На Вінниччині люди залишаються без світла

В обленерго опублікували графік погодинного знеструмлення у Вінницькій області 8 грудня:

1 черга, години знеструмлення: 00:00-02:00, 06:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00

2 черга, години знеструмлення: 02:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

3 черга, години знеструмлення: 04:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00

Черговість планових відключень можна переглянути тут.

Чи буде світло на Прикарпатті

Графік увімкнень електроенергії на Прикарпатті на 8 грудня:

1 черга:

Електропостачання буде подано для 1 черги у такі години: з 00:00 до 01:00, з 05:00 до 09:00, з 13:00 до 17:00, з 21:00 до 24:00

2 черга:

Електропостачання буде подано для підчерг 2.1 та 2.2 у такі години: з 00:00 до 01:00, з 05:00 до 09:00, з 13:00 до 17:00, з 21:00 до 24:00

Електропостачання буде подано для підчерг 2.3 та 2.4 у такі години: з 01:00 до 05:00, з 09:00 до 13:00, з 17:00 до 21:00

3 черга:

Електропостачання буде подано для 3 черги у такі години: з 01:00 до 05:00, з 09:00 до 13:00, з 17:00 до 21:00

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга. Знеструмленою 4 черга буде з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 21:00.

На Черкащині діє "жовтий" графік

По області й далі діє "жовтий" графік відключень електроенергії.

1 черга – дивитись тут.

Години відключення:

03:00-06:00

09:00-12:00

15:00-18:00

21:00-24:00

2 черга – дивитись тут.

Години відключення:

00:00-03:00

06:00-09:00

12:00-15:00

18:00-21:00

Електропостачання на Полтавщині

На Полтавщині сьогодні світло буде у такі години:

1 черга: 05:30-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00, 00:30-03:00

2 черга: 00:30-03:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00

3 черга: 03:00-05:30, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-00:30

Що відбувається з електрикою на Тернопільщині

У Тернопільській області 8 грудня діє стабілізаційний графік погодинних вимкнень електричної енергії.



Відключення світла на Тернопільщині / фото "Тернопільобленерго"

Світло на Хмельниччині

На Хмельниччині 8 грудня діють погодинні відключення за основними та додатковими чергами. До якої черги належить ваш будинок – можна переглянути тут.



Відключення світла на Хмельниччині / фото "Хмельницькобленерго"