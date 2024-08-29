У Києві та декількох областях знову запроваджують екстрені та аварійні відключення світла

У Києві, області та інших регіонах запроваджують екстрені відключення 29 серпня. Адже ситуація в енергосистемі погіршилась, починаючи з 26 серпня, коли окупанти масовано атакували українську енергетику.

Варто зауважити, що вранці 28 серпня аварійні відключення скасували. Проте вже 29 серпня Укренерго попередило, що графіки відключень електрики діятимуть протягом всієї доби, пише 24 Канал.

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Де в Україні діятимуть екстрені та аварійні відключення світла

За командою Укренерго вводимо екстрені відключення. Під час екстрених відключень світло вимикається не за графіком, а там, де це необхідно, і на стільки часу, скільки потрібно для стабілізації енергосистеми. На жаль, у таких випадках неможливо передбачити час відновлення світла,

– заявили Київські електромережі.

Окрім Київщини, екстрені відключення електрики запроваджують у:

Енергетики пояснили, що у випадку застосування екстрених відключень графіки стабілізаційних відключень не діють.

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Окрім того, в Укренерго попередили, що у Черкаській та Чернігівській областях діятимуть аварійні відключення електроенергії.

Глава Черкаської ОВА Ігор Табурець запевнив, що за командою Укренерго 28 серпня з 22:22 по області застосовують аварійні відключення електроенергії.

Графіки погодинних відключень теж продовжують діяти,

– запевнив Табурець.

У Чернігівській області о 22:22 енергетики отримали команду від Укренерго застосувати дві черги з графіків аварійних відключень. Так, вимкнули світло в 3 та 4 черзі.

У ДТЕК попросили всіх, хто зараз має світло, максимально економно його використовувати. Адже це допоможе зменшити навантаження на енергосистему та прискорити відновлення живлення для тих, хто наразі без світла.

Важливо. Укренерго попередило, що 29 серпня з 15:00 до 22:00 – планують відключення трьох черг одночасно, в інші години – діятимуть дві черги відключень.