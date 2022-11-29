На Хмельниччині відключають магістральну електропідстанцію: де й скільки не буде світла

На Хмельниччині 29 листопада відключать електроенергію. Це пов’язано з вимкненням однієї з магістральних електропідстанцій.

Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. Без електроенергії залишаться мешканці 6 громад.

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Де на Хмельниччині не буде світла

За словами Гамалія, 29 листопада з технічних причин орієнтовно о 10:20 – 10:30 буде відключена одна з магістральних електропідстанцій на території області. Внаслідок цього протягом 2 – 3 годин буде повністю відсутнє електропостачання:

у Славутській,

Старокостянтинівській,

Красилівській,

Старосинявській,

частково у Шепетівській,

Полонській громадах.

На Хмельниччині не діють графіки відключень світла

29 листопада на Хмельниччині введено графік аварійних відключень. Графік погодинних відключень наразі не діє. Споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію.

Що відбувається зі світлом в Україні

Денис Шмигаль повідомляв, що після атак Росії майже половина енергосистеми України виведена з ладу.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що взимку, можливо, доведеться вивезти частину населення зі столиці.

Втім, заступник глави ОП Кирило Тимошенко висловив сподівання, що в Україні не буде блекауту.

У ДТЕК заявили, що блекаут в Україні теоретично можливий. Він може статися унаслідок значної руйнації генераторів та підстанцій, які дозволяють передавати електроенергію з одного кінця країни в інший.

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