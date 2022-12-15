Відключення електроенергії в Україні: в яких регіонах не буде світла 15 грудня

15 грудня в Україні тривають екстрені та планові відключення світла. У деяких регіонах електрику вимикають за стабілізаційними графіками.

Однак, заздалегідь зарядіть свої гаджети, оскільки можу запровадити аварійні відключення. Де не буде світла 15 грудня – читайте далі у матеріалі 24 каналу.

До теми В енергосистемі України все ще дефіцит: на Сході найскладніша ситуація зі світлом

Що зі світлом у Києві та області

Наразі у Києві діють оновлені графіки стабілізаційних відключень. Вони враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі після останніх масованих обстрілів. Ознайомитись з новим графіком можна за посиланням.

У Київській області відбуваються екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

На Рівненщині діють графіки

З’явилися графіки відключень електроенергії на 15 грудня:

Місто Рівне – тут.

Рівненська область – тут.

Зауважимо, що графіки можуть не співпадати із фактичними за умови екстрених або аварійних відключень.

Яка ситуація зі світлом на Прикарпатті

1 черга

Підчерги 1.1, 1.2:

З 04:00 до 08:00, з 12:00 до 16:00, з 20:00 до 24:00 – підчерги будуть вимкнені

З 00:00 до 03:00, з 08:00 до 12:00, з 16:00 до 19:00 – підчерги будуть з електропостачанням

З 03:00 до 04:00 та з 19:00 до 20:00 – підчерги будуть з електропостачанням за умови дотримання лімітів. За їх недотримання можливі вимкнення.

Підчерги 1.3, 1.4:

З 02:00 до 06:00, з 10:00 до 14:00, з 18:00 до 22:00 – підчерги будуть вимкнені

З 00:00 до 02:00, з 07:00 до 10:00, з 15:00 до 18:00, з 23:00 до 24:00 – підчерги будуть з електропостачанням

З 06:00 до 07:00, з 14:00 до 15:00, з 22:00 до 23:00 – підчерги будуть з електропостачанням за умови дотримання лімітів. За їх недотримання можливі вимкнення

2 черга

Підчерги 2.1,2.2:

З 00:00 до 02:00, з 06:00 до 10:00, з 14:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00 – підчерги будуть вимкнені

З 02:00 до 05:00, з 10:00 до 13:00, з 18:00 до 21:00 – підчерги будуть з електропостачанням

З 05:00 до 06:00, 13:00 до 14:00, з 21:00 до 22:00 – підчерги будуть з електропостачанням за умови дотримання лімітів. За їх недотримання можливі вимкнення

Підчерги 2.3, 2.4:

З 00:00 до 02:00, з 06:00 до 10:00, з 14:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00 – підчерги будуть вимкнені

З 03:00 до 06:00, з 11:00 до 14:00, з 19:00 до 22:00 – підчерги будуть з електропостачанням

З 02:00 до 03:00, з 10:00 до 11:00, з 18:00 до 19:00 – підчерги будуть з електропостачанням за умови дотримання лімітів. За їх недотримання можливі вимкнення

3 черга

Підчерги 3.1, 3.2:

З 00:00 до 04:00, з 08:00 до 12:00, з 16:00 до 20:00 – підчерги будуть вимкнені

З 05:00 до 08:00, з 13:00 до 16:00, з 21:00 до 24:00 – підчерги будуть з електропостачанням

З 04:00 до 05:00, з 12:00 до 13:00, з 20:00 до 21:00 – підчерги будуть з електропостачанням за умови дотримання лімітів. За їх недотримання можливі вимкнення

Підчерги 3.3, 3.4:

З 02:00 до 06:00, з 10:00 до 14:00, з 18:00 до 22:00 – підчерги будуть вимкнені

З 00:00 до 01:00, з 06:00 до 10:00, з 15:00 до 17:00, з 22:00 по 24:00 – підчерги будуть з електропостачанням

З 01:00 до 02:00, з 14:00 до 15:00, з 17:00 до 18:00 – підчерги будуть з електропостачанням за умови дотримання лімітів. За їх недотримання можливі вимкнення

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 20:00.

З 07:00 до 08:00, з 11:00 по 12:00, з 16:00 по 17:00 та з 20:00 по 22:00 можливі вимкнення при недотриманні ліміту.

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 11:00 до 17:00, але при цьому кожен споживач буде без електроенергії лише 4 години в цьому проміжку.

Вінниччина залишиться без світла

Графік обмеження електроспоживання на 15 грудня:

1 черга, години знеструмлення: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

2 черга, години знеструмлення: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00

3 черга, години знеструмлення: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00

У разі невідповідності годин відключень згідно з графіком (понад 4 години, з урахуванням можливих відхилень) споживачів просять сповіщати про це "Вінницяобленерго" – в особистому кабінеті, вайбер-боті, або телефонувати до кол-центру 0 800 217 217.

Черговість планових відключень можна переглянути за посиланням.

Чи буде світло на Хмельниччині

Графік відключень світла на Хмельниччині 15 грудня:

11:00-15:00 – ІІІ черга;

15:00-19:00 – II черга;

19:00-23:00 – І черга;

23:00-03:00 – ІV черга;

03:00-07:00 – ІІІ черга.

До якої черги належить ваш будинок – можна переглянути тут.

До речі, в ОВА повідомили, що з метою забезпечення більш надійного розподілу електричної енергії споживачам області, енергетики планують 15 грудня здійснити планові ремонтні роботи на високовольтному обладнанні. Початок ремонтних робіт – 08:00.

Частину мешканців північної частини області буде тимчасово знеструмлено, а саме: Красилівської та Старокостянтинівської громад, частково Полонської, Шепетівської громад та північної частини Хмельницького (мікрорайони Озерна, Виставка, Заріччя).

На Одещині тривають екстрені відключення

Через чергову російську терористичну атаку наразі в Одесі відбуваються аварійні відключення світла. В області тривають екстрені відключення.

Енергетики ДТЕК та НЕК Укренерго вже роблять все можливе, щоб повернути світло в оселі мешканців Одещини.

Що відбувається з електрикою на Львівщині

Графік відключень електроенергії залишається діючим. Додатково для вашої зручності розділили графік по кожній групі окремо. Дізнатися, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла".

Відключення світла на Львівщині / фото "Львівобленерго"

Електропостачання на Полтавщині

На 15 грудня Укренерго довело ліміт по потужності у Полтавській області: з 00:00 до 7:00 – 434 МВт, з 07:00 до 24:00 – 497 МВт. Тому планується вимикати по одній черзі згідно графіку погодинного відключення. Очікується, що друга черга, яка у графіку позначена у дужках, вимикатися не буде.

Водночас енергетики закликають мешканців області економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж області.