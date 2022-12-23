В Україні зменшився дефіцит потужності: чому досі діють аварійні відключення
Джерело:Укренерго
Українська енергосистема продовжує оговтуватися від атак Росії. Станом на ранок 23 грудня дефіцит потужності в енергосистемі дещо зменшився, але залишається суттєвим.
Повідомляються, що всі види генерації працюють. Також вийшов на номінальну потужність енергоблок, який 22 грудня був підключений до енергосистеми.
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Окупанти пошкодили магістральні мережі
Водночас в Укренерго зазначили, що зберігаються певні обмеження у системі передачі електроенергії. Вони спричинені пошкодженнями магістральних мереж російськими атаками.
У зв'язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.
На Сході внаслідок російських обстрілів у прифронтових районах є пошкодження в електромережах. Повідомляється, що аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті відразу після дозволу військових.
В Укренерго повідомили, що ремонти на об'єктах енергетичної інфраструктури тривають цілодобово. Та пошкодження складні та масштабні, тому їх відновлення вимагає значного часу.
Росія пошкодила енергосистему України: що відомо
- Попередня масована атака Росії відбулася 16 грудня, коли окупанти випустили по Україні понад 70 ракет. Після цього росіяни 19 грудня атакували Київ та область дронами-камікадзе.
- Саме на Київщині найскладніша ситуація зі світлом. Проблема Києва в тому, що столиця не може отримати потужність від енергосистеми країни через пошкодження високовольтного обладнання.
- Станом на вечір 22 грудня ситуація зі світлом у Києві стала краще. Зокрема, до графік вимкнень наблизився лівий берег. Проте 23 грудня у столиці все ще діють екстрені відключення.