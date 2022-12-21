Уже є позитивні зрушення: яка ситуація з відновленням української енергосистеми

Українцям варто готуватися до тривалих відключень електроенергії. Це стало наслідком терористичних атак Росії по українській енергосистемі.

Про це 24 каналу розповів експерт з енергетики Центру Разумкова Максим Білявський. За його словами, потрібно усвідомлювати, що ситуація з відсутністю електропостачання триватиме не завжди.

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Адже українські енергетики активно працюють над відновленням енергосистеми.

Саме зараз кілька тисяч наших колег перебувають у полях і вахтовим методом, без відриву від об'єктів працюють над відновленням електропостачання. Ми вже маємо значні результати. Вже зараз є позитивні зрушення у процесу аварійно-відновлювальних робіт,

– наголосив Білявський.

Він додав, що у деяких місцях відновити електропостачання вдається навіть швидше, ніж очікувалося.

Максим Білявський розповів про ситуацію зі світлом в Україні: дивіться відео

В Україні продовжаться планові та аварійні відключення світла

Водночас дефіцит в енергосистемі України зберігатиметься і надалі. Відтак, в Україні продовжаться планові відключення електроенергії. Якщо ж ліміти на рівні областей не будуть витримуватися, то будуть вводитися аварійні відключення.

Якщо регіон не йде назустріч енергетикам, то оператор системи передачі на найвищому рівні буде застосовувати відключення всього регіону. Адже потрібно зберегти баланс енергосистеми,

– сказав експерт з енергетики Центру Разумкова.

Білявський пояснив, що балансом вважаються такі показники, коли кількість виробленої електричної енергії дорівнює цифрам її споживання.

Енергетики активно працюють над відновленням енергосистеми

Експерт з енергетики зазначив, що зараз вже минуло 23% календарної зими.

"Тримаймося і працюймо над тим, аби бути максимально автономними. А енергетики свою роботу знають і роблять", – сказав Білявський.

Він додав, що окремі бригади енергетиків перебувають у полях майже місяць і весь цей час не бачать свої родини. Білявський закликав українців не зводити нанівець старання фахівців і заощаджувати електроенергію.



Як розумно користуватись електроприладами / Інфографіка 24 каналу

Відключення світла в Україні: коротко