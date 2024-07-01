В Укренерго назвали місяць, коли може покращитися ситуація зі світлом

Вже в серпні ситуація в енергосистемі України може стати кращою. Причиною є закінчення ремонтів на частині атомних енергоблоків.

На доступність електроенергії для споживачів також впливають погодні умови. Про стан енергосистеми та відключення світла розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

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Коли ситуація з відключеннями світла стане кращою

Енергетики розраховують, що в серпні буде більше генеруючої спроможності через закінчення ремонтів і ситуація має покращитись.

В серпні ми очікуємо, що закінчаться ремонти на певній частині атомних енергоблоків і буде більше доступної потужності. З іншого боку, сподіваємося, що погодні умови не будуть такими жорсткими й в українській енергосистемі буде помірніше споживання,

– пояснив Кудрицький.

На відключення світла також впливають регулярні російські обстріли енергооб'єктів України, спека та обмежені можливості імпорту електроенергії.

І продовжується літня ремонтна кампанія на досить великій кількості електростанцій. Ця ремонтна кампанія потрібна для того, щоб ми взимку мали максимум можливої доступної потужності наших електростанцій, зокрема атомних,

– додав голова правління НЕК "Укренерго".

Як відключатимуть світло 2 липня

В усіх областях України завтра, 2 липня, застосовуватимуть графіки відключення світла. Передбачається, що вони діятимуть впродовж доби.

Також енергетики зазначили, що обленерго будуть залучати три черги відключень одночасно упродовж всієї доби. Як причину вказали значне зростання енергоспоживання через спеку.