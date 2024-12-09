Чи очікувати надалі відключень світла по Україні

В Україні поступово покращується стан щодо відключення електроенергії. Зокрема у минулі вихідні, принаймні кияни, залишалися зі світлом майже дві доби. Проте вже на цьому тижні ця ситуація може змінитися.

Про це 24 Каналу розповів директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, зазначивши, що українська енергосистема оговтується після двох потужних масованих атак ворога 17 і 28 листопада – насамперед на підстанції Укренерго. Водночас якщо росіяни продовжать обстріли, то українським енергетикам буде складніше відновлювати систему.

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Якою може бути ситуація на цьому тижні

Омельченко наголосив, що зараз зменшується кількість мережевих обмежень, а також дефіцит потужностей.

До останнього часу з дев'яти наявних атомних блоків працювало вісім. Невдовзі буде введений в експлуатацію дев'ятий блок. Тому ситуація покращується,

– підкреслив він.

Також цьому сприяє достатньо тепла як для грудня погода, яка встановилась в Україні.

До слова. Депутат Верховної Ради Роман Грищук закликав включити заклади освіти до переліку обʼєктів критичної інфраструктури. Це потрібно для того, щоб школи і дитячі садки під час відключення світла не залишались в темряві.

Однак це не означає, що така саме ситуація буде надалі і що не з'являться обмеження. Думаю, вони будуть, оскільки вихідні дні не є характерними для енергосистеми. В ці дні споживання зменшується, а в будні – збільшується. Тому на цьому тижні можуть бути погодинні відключення. Навіть за сприятливої погоди,

– припустив Володимир Омельченко.

Нагадаємо, що в Україні можуть змінити механізм відключення світла. Наразі вони є нерівномірними. Кожна область має власні графіки, і місцеві постачальники самі ухвалюють рішення щодо черг відключення світла.

Відповідно у деяких областях відключення можуть тривати по 3 – 4 години, в інших – по 2, причому з різною частотою. Тому Міненерго планує упорядкувати систему відключень, щоб уніфікувати графіки за кожною чергою.