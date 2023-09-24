Чи готовий Львів до ймовірного блекауту: Садовий закликав готуватися до дуже складної зими

Українські міста наразі активно готуються до опалювального сезону та можливих обстрілів критичної інфраструктури окупантами. Таким чином наша держава має готуватися до вкрай складної зими.

Про це в ефірі телемарафону розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Він зазначив, що наразі місто готують до можливих відключень тепла і світла, передає 24 Канал.

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Андрій Садовий наголосив, що наразі Львів готовий до нового опалювального сезону. Однак він зазначив, що ситуація складна, адже ворог може вдвічі більше обстрілювати українську критичну інфраструктуру.

"Наші всі котельні безперечно готові. В нас 1 500 укриттів мають відповідні пічки, якими ми їх обладнали, де є запас дров і всього необхідного. Кожна школа має такі пічки, всі наші комунальні медичні заклади мають потрійну систему захисту з точки зору енергопостачання і теплопостачання", – сказав мер Львова.

Він підкреслив, що місто також має альтернативні вибудувані системи стосовно водопостачання, коли немає електрики взагалі. Зокрема, всі медичні й освітні заклади обладнані відповідними твердопаливними котлами, де можна спалювати дрова.

Водночас ці об'єкти також мають як основну дизельну генерацію, яка вмикається у разі аварійного відключення електроенергії, так і альтернативну генерацію. Садовий зазначив, що з нашим ворогом треба бути готовим до усілякого сценарію.

Сьогодні ворог використовує нову технологію. Якщо раніше на один об’єкт летів один дрон, то зараз ми бачимо, що на один об’єкт летить 30 дронів. Звичайно, що більшу частину наша система протиповітряна знищує, але всі збити неможливо. Треба готуватися до дуже складної зими,

– підкреслив він.

Крім того, міський голова Львова зазначив, що пункти незламності у місті також готові, адже їх опрацювали ще минулого року. Він також зауважив, що всі укриття мають можливість бути пунктами незламності, проте це залежить від того часу, скільки містяни будуть жити без централізованого тепло чи електропостачання.

Наостанок Садовий наголосив, що на місті лежить велика відповідальність, адже наразі у Львові перебуває понад 150 тисяч переселенців, приїжджають поранені. Тому треба зробити все, щоб пережити цю зиму зі світлом та теплом.

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