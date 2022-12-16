Тільки для учасників ринку: що означає оголошення надзвичайної ситуації в енергосистемі України

Російські окупанти завдали масованого удару по території України. Через це Укренерго оголосило надзвичайну ситуацію в енергосистемі.

Як стало відомо, відбулася втрата понад 50% споживання енергетичної системи України. 24 канал детальніше розповість, що означає оголошення надзвичайної ситуації.

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Що означає оголошення надзвичайної ситуації в енергосистемі

Як розповів директор "Центру досліджень енергетик" Олександр Харченко, через пошкодження підстанцій та генеруючих потужностей немає технічної можливості забезпечити електрикою більш як 50% споживачів країни (включно з критичною інфраструктурою).

Тобто неможливо ні виробити більше енергії, ні транспортувати її.

Надзвичайна ситуація – тільки для учасників ринку

В Укренерго повідомили, що режим надзвичайної ситуації введено тільки для учасників ринку електроенергії, відповідно до вимог "Правил ринку електроенергії". Він стосується виключно ринкових операцій.

Наразі по всій території України діє режим аварійних відключень. Зважаючи на те, що це вже 9 хвиля ракетних ударів по енергетичних об’єктах, відновлення електропостачання може зайняти більше часу, ніж раніше.

Пріоритетно електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, об’єкти теплопостачання, очисні споруди.

По всій Україні вводять екстрені аварійні відключення світла

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що екстрені аварійні відключення світла вводять через прильоти по енергооб'єктах в декількох областях України. Відключення діятимуть по всій країні.