Наскільки високим залишається дефіцит: Укренерго повідомило нові дані про ситуацію зі світлом

Стан енергосистеми країни поступово покращується. Споживання електроенергії українцями 2 лютого стало меншим, ніж на початку тижня.

Через це зменшився й дефіцит потужності, проте він досі залишається суттєвим. Детальніше про ситуацію з електроенергією в країні – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Енергосистема покриває близько 80% потреб споживачів

Російські масовані ракетні атаки по енергооб'єктах спричинили значний дефіцит в енергосистемі. Наразі генерувальних потужностей достатньо, аби покрити потреби 80% усіх споживачів.

Найскладніша ситуація зі світлом все ще в Одеській області, там діють екстрені відключення. На решті підконтрольних Україні територіях тривають графікові знеструмлення.

Енергосистема України пережила вже 13 масованих ракетних та 15 дронових атак ворога по енергетичній інфраструктурі. Крім цього, понад 10 гігаватів критично важливих потужностей наразі недоступні через окупацію ворога. Мовиться про найбільшу в Україні та Європі Запорізьку АЕС, Вуглегірську, Запорізьку та Луганську ТЕС, а також Каховську ГЕС.

Що ще відбувається в українській енергомережі

Укренерго збільшило ліміти споживання у зв'язку зі скороченням дефіциту.

Перевищення лімітів станом на 11:00 2 лютого ніде не зафіксовано.

На двох підстанціях у східному та центральному регіонах країни завершили ремонт трансформаторного обладнання, яке пошкодили окупанти минулої весни.

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