Львівщина залишається без світла: електрики й далі не буде більшу частину доби

На Львівщині тривають відключення електропостачання. 30 листопада у регіоні ввели аварійні вимкнення світла.

Про ситуацію зі світлом у Львівській області – розповіли у Львівобленерго. Зверніть увагу, що графіки наразі не діють.

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Що відбувається на Львівщині зі світлом

На Львівщині залишається діючим період відключень 4 – 8 – 4 – 8, де чотири години – подача електроенергії, а вісім годин – її відсутність.

У Львові та області тривають аварійні відключення. Виділений ліміт навантаження для Львівщини покриває лише 50% загальних потреб області. Це наслідок ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури та дефіциту потужності в енергосистемі України.

Кому відключають електроенергію

Під аварійні відключення потрапляють більшість споживачів Львівщини, окрім об’єктів критичної інфраструктури. Графіки відключень, які були оприлюднені раніше, не діють.

На скільки часу відключають електроенергію

У зв’язку із важкою ситуацією в енергосистемі з переліку критичної інфраструктури вже вилучені низка об’єктів – такі як поліклініки, котельні, станції зв’язку, правоохоронні органи тощо.

Орієнтовно разова відсутність електроенергії складає 8 годин, далі протягом 4 годин світло буде. Після цього знову очікується відключення на 8 годин.

Якщо у певний момент ситуація в енергосистемі стає кращою і є можливість подати електроенергію на довший період – енергетики це роблять. Однак періодичність 8 годин без електроенергії та 4 години з електроенергією наразі зберігається.

В Укренерго анонсували перехід на планові відключення світла

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ситуація в енергосистемі України покращується щодня. Наразі енергетики намагаються збільшити обсяг генерації. Так, міністр анонсував перехід на планові відключення світла.

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