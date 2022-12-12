Екстрені відключення в Україні тривають: де не буде світла 12 грудня
12 грудня по всій Україні тривають відключення електроенергії. У деяких регіонах діють екстрені вимкнення, але є й планові.
Заздалегідь зарядіть свої гаджети та павербанки. Де не буде світла 12 грудня – читайте далі у матеріалі 24 каналу.
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Що зі світлом на Київщині
Сьогодні у Києві та області продовжують діяти планові відключення.
Яка ситуація зі світлом на Запоріжжі
Графіки відключення світла оновлені. Втім, обленерго попереджає про можливі аварійні відключення протягом доби.
Відключення світла на Запоріжжі / фото "Запоріжжяобленерго"
На Дніпропетровщині діють екстрені відключення світла
12 грудня у регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.
На Вінниччині не буде електроенергії
В обленерго опублікували графік обмеження електроспоживання на 12 грудня:
- 1 черга: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00
- 2 черга: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00;
- 3 черга: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00
Черговість планових відключень можна переглянути за посиланням.
На Одещині тривають аварійні відключення світла
Через чергову російську терористичну атаку наразі в Одесі відбуваються аварійні відключення світла. В області тривають екстрені відключення. Зауважимо, що енергетики ДТЕК та Укренерго вже роблять все можливе, щоб повернути світло в оселі мешканців Одещини.
Що з електрикою на Львівщині
Графік відключень електроенергії залишається чинним. Додатково для вашої зручності розділили графік по кожній групі окремо. Дізнатися, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла".
Графіки відключення світла на Львівщині / фото "Львівобленерго"
На Полтавщині триває відключення електроенергії
Сьогодні на Полтавщині діятиме графік погодинних відключень по схемі +4/-2. Тобто, протягом дня світло буде в такі години:
- 1 черга: 00:30-03:00, 05:30-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00
- 2 черга: 00:30-05:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:30
- 3 черга: 03:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-03:00
На Черкащині діє "жовтий" графік відключень
По області продовжує діяти "жовтий" графік відключень електроенергії.
1 черга – дивитись тут. Години відключення:
- 00:00-03:00
- 06:00-09:00
- 12:00-15:00
- 18:00-21:00
2 черга – дивитись тут. Години відключення:
- 03:00-06:00
- 09:00-12:00
- 15:00-18:00
- 21:00-24:00