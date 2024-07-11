Відключень стане більше через спеку: в Укренерго спрогнозували ситуацію в енергосистемі

Протягом 12 – 15 липня в Україні стовпчики термометрів подекуди сягатимуть до +40 градусів. Внаслідок цього можливі погіршення в енергосистемі України.

Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Однак, за його словами, це триватиме недовго.

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Через спеку в Україні збільшать обсяг обмежень електроенергії

В усіх областях ситуація буде приблизно однакова, оскільки зараз методика відключень, яка була змінена декілька тижнів тому, передбачає, аби по всій країні була рівна кількість груп споживачів, яких вимикають,

– наголосив Кудрицький.

Як пояснив посадовець, наразі фіксується аномальна спека, і не тільки Україна стикається з викликами в енергетичній сфері, але й по суті вся південна Європа потерпає через вкрай високі показники температур.

Кудрицький наголосив, що європейська енергосистема також працює близько до межі своїх можливостей, з погляду виробництва електроенергії це відображається і на цінах на європейських ринках.

В Україні звичайно основна причина відключень полягає у тому, що величезна кількість генерації електроенергії є недоступною через обстріли росіян. І на жаль, вони поки що не припиняються.

"Коли спека спаде, ми очікуємо, що це буде відбуватися ближче до 20-х чисел липня, і також буде невдовзі збільшення доступної нам генерації в енергосистемі, ситуація почне покращуватися", – пояснив він.

До слова, вже у вересні-жовтні Україна має шанси уникнути відключень світла. Однак це можливо лише за відсутності масованих обстрілів енергетики.