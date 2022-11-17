Відключення світла у Києві 17 листопада: можливі й екстрені

В Україні продовжують вимикати електроенергію через пошкодження важливих енергетичних об’єктів. Відключення заплановані і в Києві.

Тому заздалегідь зарядіть свої гаджети та повербанки. Також слідкуйте за оновленнями на сторінках ДТЕК Київські електромережі.

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Чи вимикатимуть світло у Києві

17 листопада проводяться стабілізаційні відключення світла згідно з графіками на сайті ДТЕК Київські електромережі.

Однак пошкодження енергетичної інфраструктури значні. Тому можливі екстрені відключення поза графіками, якщо в Укренерго буде необхідність додатково збалансувати енергосистему. Про них повідомлять додатково.

Просимо і надалі споживати електроенергію помірно. Це найкраща підтримка енергетиків у цей складний період!

– зазначили у компанії.

Нагадаємо, що 15 листопада окупанти атакували 15 об'єктів енергетичної інфраструктури в Україні. Через це в багатьох областях України не було світла. Так, на Харківщині електропостачання взагалі не було у жодному населеному пункті.

Відключення світла в Україні: що відомо

Очільник української розвідки Кирило Буданов розповів, що Кремль використовує зиму, як зброю, аби деморалізувати людей.

Мер Києва Віталій Кличко не виключає, що столиця внаслідок ракетних ударів може залишитися без води, світла та зв'язку.

Наразі у Києві вже підготували великий запас палива, генераторів, їжі та питної води. Також обладнали пункти обігріву. Водночас очікується, що медичні установи продовжуватимуть працювати.

США обговорюють з союзниками і партнерами можливості забезпечення України спецтехнікою в умовах продовження завдання Росією ударів по критичній інфраструктурі.

Як повідомив речник Міноборони США Патрік Райдер, наразі обговорюється підтримка в умовах блекаутів, які охопили значну частину країни.

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