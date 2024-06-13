Відключень світла може стати більше, бо енергоблок однієї з АЕС виведуть у ремонт
Ситуація в українській енергосистемі залишається складною. Повідомляють, що найближчим часом відключення світла можуть стати довшими.
В Енергоатомі повідомили, що найближчими днями відключення світла стануть довшими. Це пов'язано з тим, що один з енергоблоків-тисячників АЕС виведуть в ремонт.
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Для чого проводять ремонтні роботи
Ремонтні роботи проводять для того, щоб АЕС повноцінно працювали з початком опалювального сезону.
У компанії зазначили, що безпечна та ефективна експлуатація ядерних реакторів вітчизняних АЕС потребує щорічного проведення планово-попереджувальних ремонтів. Зокрема, мовиться про перевантаження ядерного палива та обов'язкові регламентні роботи.
Як правило, такі ремонти проводять в теплу пору року, щоб максимально використати потужність атомної генерації під час осінньо-зимового періоду,
– зазначили в Енергоатомі.
Цього року ремонти проводять на 9 енергоблоках Рівненська АЕС, Південноукраїнський енергокомплекс та Хмельницька АЕС. На Запорізькій атомній електростанції планово-попереджувальні ремонти з моменту її окупації не проводять.
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