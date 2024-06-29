Липень буде індикатором: що впливатиме на тривалість відключення світла

Цієї зими відключення світла можуть тривати по 12 годин. Такий прогноз в енергетичній компанії Yasno назвали "базовим" – він може змінитися як на краще, так і на гірше.

Директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко розповів 24 Каналу, що такий сценарій є можливим. Однак важливим показником стане те, яким графік відключення світла буде в липні.

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Чи поліпшиться ситуація

Водночас за останній місяць ситуація з відключеннями світла не змінилась. Вийшов з експлуатації один атомний блок, зараз три блоки перебувають у плановому ремонті.

Ситуація є стабільно важкою. Діють графіки погодинних відключень по всій Україні. Поліпшення ситуації в найближчий місяць – півтора не очікується,

– зазначив Омельченко.

Можливо, на його думку, буде дещо зменшена тривалість відключень, починаючи з середини серпня і до початку жовтня. За умови, якщо не відбудуться нові потужні обстріли енергетичних об'єктів.

Щодо прогнозу гендиректора енергетичної компанії Yasno Сергія Коваленка про відключення світла взимку по 12 годин, то все може бути. Єдине, можна констатувати той факт, що легко точно не буде. Водночас липень буде індикатором того, як ми пройдемо зиму,

– пояснив він.

Цей місяць є достатньо складним через:

пікові ремонтні роботи на атомних електростанціях;

липень є спекотним місяцем.

За моїм базовим сценарієм, взимку буде приблизно така сама тривалість відключень як в липні плюс чотири години збільшення тривалості відключень порівняно з цим місяцем,

– припустив директор енергетичних програм.

Проте все може змінитися залежно від того, скільки Україна зможе відновити енергетичної інфраструктури – насамперед генерації. Оскільки з системою передачі у нас більш-менш все нормально – вона має можливість передавати достатньо обсягів.

"Також важливо, чи зможемо захистити нашою ППО енергетичні об'єкти, зокрема, відремонтовані", – наголосив Володимир Омельченко.