Якою може бути зима для українців: експерт з питань енергетики оцінив ситуацію

З жовтня 2022 року росіяни завдали понад тисячу ударів по об'єктах енергоструктури України, що значно вплинуло стійкість енергосистеми. Крім цього, ситуація зі світлом поблизу лінії бойового зіткнення є найгіршою, адже там атаки ворога не зупиняються ні на день.

Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев розповів 24 Каналу, що варто звернути увагу на лише на населені пункти, які розташовані на відстані 10 кілометрів від фронту. Серйозні проблеми є і в таких великих містах як Харків, Суми, Запоріжжя, Херсон та Одеса.

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Наскільки критична зараз ситуація

У вищезгаданих містах є великі проблеми із забезпеченням безперебійного постачання електроенергії. Особливо мовиться про ті райони, які найбільше постраждали від ударів, наприклад, Салтівка у Харкові,

Якщо казати про іншу територію України, то проблеми набагато менші. Втім певні ризики існують. Вони пов'язані з високою ймовірністю продовження ударів по енергетичній інфраструктурі. Ці ризики уряд зараз намагається мінімізувати.

Енергетики роблять свою справу: відновлюють все, що можна відновити, заміщують те, що можна замістити. Тому, на мій погляд, ситуація є достатньо сприятливою,

– підкреслив Геннадій Рябцев.

У нас є баланс між генерацією і споживанням електричної енергії. Його вдається зберігати вже місяць. Далі все залежатиме від того, якою буде погода та від інших стихійних явищ, зокрема дій Росії.

Якою може бути зима

Апокаліптичних прогнозів у профільних експертів немає. Найбільш реалістичним виглядає сценарій, відповідно до якого, коли температура навколишнього середовища опуститься нижче нуля, то в більшості регіонів України буде від трьох до чотирьох черг вимкнень електричної енергії одночасно.

Це десь 8 +- 4 години на добу електричної енергії не буде. Можуть виникнути складнощі, якщо в окремі зимові дні температура знизиться нижче, ніж -10°. Тоді будуть більші перерви в енергопостачанні,

– розповів експерт з питань енергетики.

Звісно, у цьому прогнозі не враховані можливі удари Росії по енергетичній інфраструктурі та аварійні вимкнення, пов'язані з ліквідацією наслідків цих ударів. Але навіть попри це, не варто казати, що зима буде набагато важчою, ніж у 2022 – 2023 роках.

Енергетики та пересічні громадяни знають, як діяти. Уже є більше розуміння, чого очікувати. До того ж Сили оборони роблять все можливе для того, щоб уникнути ускладнення ситуації.