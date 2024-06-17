Українці взимку можуть бути зі світлом по 6-7 годин на день, – гендиректор Yasno

Узимку дефіцит електроенергії для споживачів може становити до 35%. Тому українці можуть отримувати світло по 6 – 7 годин на день.

Про це в етері національного маратону сказав генеральний директор YASNO Сергій Коваленко. Він наголосив, що до ситуації з тривалими відключеннями світла українцям треба бути готовими, передає 24 Канал.

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У Yasno закликали готуватися до світла по 6 – 7 годин на день

Сергій Коваленко зазначив, що взимку дефіцит електроенергії точно буде. Однак зараз ідеться про те, який буде розмір дефіциту.

За словами генерального директора компанії Yasno, дуже важко прогнозувати зиму, тому що зараз літо і незрозуміло, з якою генерацією ми вийдемо на опалювальний сезон.

Ми точно знаємо, що зимовий пік досить великий. Якщо генерація плюс можливості по імпорту залишаться на тому ж рівні, як є, то дефіцит буде сягати під 35%. Якщо потім відняти критичну інфраструктуру, якщо потім все зробити, то ми можемо дійсно сидіти 6 – 7 годин зі світлом,

– сказав він.

Коваленко зауважив, що ситуацію з тривалими відключеннями світла треба вже в серпні обговорювати. Тому що саме тоді буде зрозуміло, які в України можливості по імпорту і скільки енергетики встигнуть відновити генерації.

Як треба готуватися до значного дефіциту електроенергії

Коваленко наголосив, що побутовим споживачам і бізнесу треба бути готовими до значного дефіциту електроенергії.

"Як можна до нього приготуватися? Це альтернативні варіанти життя. Починаючи від батарей, батарейок різного формату, і закінчуючи генерацією, яка може бути. Якщо є можливість — сонячні панелі, інвертори, батареї, генератори тощо", – підкреслив гендиректор Yasno.

Він також заявив, що у наступні місяць – півтора ситуація з електропостачанням буде досить складна.

Жорсткіші відключення будуть уже в липні