Україну накрила негода: в яких областях немає світла

В Україні 28 березня значно погіршилась погода. Через шквальний вітер, дощі та мокрий сніг у багатьох областях запровадили аварійні відключення світла.

Наразі енергетики працюють та намагаються повернути електропостачання. 24 Канал детальніше розповість про ситуацію зі світлом сьогодні, 28 березня.

До теми У деяких регіонах України – термінові аварійні відключення світла: графіки та перелік міст

8 областей залишились без світла

В Укренерго розповіли, що внаслідок негоди та пошкодження у мережах є значні знеструмлення споживачів у 8-ми областях на заході та півдні України – Волинська, Львівська, Закарпатська, Рівненська, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька та Одеська області.

Наразі ремонтні бригади працюють над усуненням пошкодження та відновленням електропостачання.

Однак за словами міністра енергетики України Германа Галущенка, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

На Житомирщині можуть вимикати електроенергію

28 березня на Житомирщині можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.

В Одесі – аварійні відключення

В Одесі сталося аварійне відключення на високовольтній лінії, повідомили у ДТЕК Одеські електромережі. Наразі в місті та області вітряно: пориви досягають 15 – 20 метрів за секунду.

Енергетики повідомили, що 28 населених пунктів залишились без світла в Одеській області через негоду. Найбільше – в Одеському та Білгород-Дністровському районах.

Наразі виведено з ладу 134 трансформаторні підстанції та 9 повітряних ліній. Через сильні пориви вітру була тимчасово знеструмлена високовольтна лінія, що живить Київський та Малиновський райони міста Одеси. Енергетики оперативно полагодили обладнання та поступово повертають світло.

У Хмельницькому проблеми зі світлом

У місті ввели аварійні відключення. Причина відключень – сильні пориви вітру та налипання мокрого снігу. Переглянути перелік знеструмлених вулиць та орієнтовний час відновлення електроенергії можна за посиланням.

Що відбувається зі світлом на Львівщині

Через нічні пориви вітру та ожеледь у Львівській області знеструмлено 80 населених пунктів повністю та 82 – частково у різних районах області:

Центральному РЕМ (Пустомитівська, Миколаївська, Жидачівська, Перемишлянська частина);

Західному РЕМ (Жовківська, Городоцька част.);

Східному РЕМ (Золочівська, Бродівська, Буська част.);

Північному РЕМ (Червоноградсько-Сокальська, Кам’янка-Бузька част.);

Південному РЕМ (Стрийська, Сколівська, Дрогобицька, Бориславська част.);

Карпатському РЕМ (Самбірська, Старосамбірська, Турківська част.);

ЛМЕМ (Жовківська част.).

Київщину атакує негода

Не наближайтесь до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менш ніж 8 метрів, адже в іншому випадку можна отримати смертельний удар електрострумом.

28 березня на Київщині вночі буде дощ, який може переходити у мокрий сніг. Вдень – значний мокрий сніг, на дорогах – ожеледиця. Пориви вітру 17 – 22 метри за секунду. Зміна погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.