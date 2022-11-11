Де в Україні не буде світла: графіки відключень на 11 листопада
Зранку 11 листопада по всій Україні почали діяти планові відключення електроенергії. Тому заздалегідь зарядіть свої гаджети.
Ощадливе споживання електроенергії допомагає зменшити навантаження на мережі. Тому не вмикайте одночасно в мережу декілька потужних електроприладів упродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.
До теми Відключення світла: обленерго оновлюватимуть інформацію кожні пів години
Де в Україні не буде світла
Найбільший обсяг обмежень буде введено:
- у місті Київ,
- Київській,
- Чернігівській,
- Черкаській,
- Житомирській областях.
З 5:00 до 23:00 режим планових відключень буде діяти:
- у місті Київ – графік відключень,
- Київській – графік відключень,
- Чернігівській – графік відключень,
- Черкаській – графік відключень,
- Житомирській – графік відключень,
- Сумській – графік відключень,
- Харківській – графік відключень,
- Полтавській – графік відключень,
- Донецькій областях – графік відключень.
З 15:00 до 20:00 в усіх інших областях України.
Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Графік відключень саме у вашому районі має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу (обленерго).Про графіки відключення світла та ситуацію з електроенергією оперативно розповідаємо у нашому телеграм-каналі. Підписуйтеся, щоб дізнаватися усе першими.
Відключення світла на Львівщині
Укренерго дало розпорядження запровадити у Львівській області 11 листопада графік планових відключень. Він діятиме з 15:00 до 20:00.
"Львівобленерго" попереджає, що графіки можуть застосовувати не в повному обсязі, а також відключати не усіх споживачів.
Актуальну інформацію щодо можливих відключень за вашою адресою можна дізнатися на сайті "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла".
На Волині не буде електроенергії
Укренерго запровадило у Волинській області погодинні відключення електроенергії 11 листопада.
Ознайомитись із графіком можна на вебсайті "Волиньобленерго" за посиланням.
Луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив, що 11 листопада електроенергії не буде з 17:30 до 20:00 у місті Луцьку. Повний список вулиць, де вимкнуть світло, дивіться за посиланням. За словами мера, можлива похибка у часі вимкнення та увімкнення електроенергії до 40 хвилин.
Відключення електрики на Прикарпатті
На Івано-Франківщині 11 листопада будуть впроваджені графіки погодинних вимкнень з 15:00. Зауважимо, що на ранок вимкнень не планується.
Попередньо, вимкнення будуть застосовані:
- з 15:00 до 17:00 для І черги,
- з 17:00 до 20:00 для ІІ черги.
Але ситуація може змінитись як на відміну графіків, так і на застосування додаткових обмежень.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко не виключає, що столиця внаслідок російських ударів може залишитися без води, світла та зв'язку.
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