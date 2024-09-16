Що буде, якщо росіяни взимку масовано атакуватимуть енергетику: у Раді відповіли

Через російські обстріли енергетики з початку року Україна втратила 9 гігаватів генерації, з яких 3,5 – 4 гігавати відновлять до зими. Однак якщо атаки ворога продовжаться, відключень вдасться уникнути.

Про це 24 Каналу розповів голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат Сергій Нагорняк. Він також пояснив, з чим саме можуть виникнути проблеми в енергетиці.

До теми Вже час готуватися до зими: ось 5 речей, що мають бути у кожному домі

Якими можуть бути відключення світла взимку

Нагорняк наголосив, що основне питання полягає в тому, чи вистачить Україні згенерованої електроенергії взимку. За його словами, це залежатиме від погоди – якщо зима буде достатньо теплою, від 0 до 5 градусів тепла, за оптимістичним сценарієм ми можемо пройти зиму або без відключень, або з незначними по 2 – 4 години на добу лише в будні.

Якщо ж температура на вулиці буде мінус 5 – 10 і триватимуть морози по кілька днів поспіль, то обмеження в споживанні будуть більш значними – від 8 до 10 годин на добу. Але це короткостроково, на дні морозів, коли ми будемо більше споживати електроенергії,

– зауважує депутат.

Варто зазначити, що в пікові години, за умови значних морозів, Україні не вистачатиме генерації для покриття 100% потреби населення, промисловості та військової промисловості. Але все це – за умови, що не буде критичних обстрілів по генерації чи по підстанціях Укренерго, ГЕС, ТЕС.

"Якщо росіяни будуть прицільно бити великою кількістю крилатих чи балістичних іранських ракет по підстанціях Укренерго, то генерація залишатиметься, але не буде можливості її видати. Так було ці два тижні у серпні – вересні, коли генерації було достатньо, але на підстанціях проводились ремонтні роботи", – сказав голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності.