Відкриття магазину російської мережі в Миколаєві – операція спецслужб Росії, – Данілов

Мережа Mere анонсувала відкриття магазині в Україні. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ймовірне відкриття російської мережі в Миколаєві – це операція спецслужб Росії.

Олексій Данілов прокоментував ситуацію на брифінгу за підсумками засідання РНБО. Він запевнив, що вони дослідили питання відкриття російських супермаркетів.

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В Україні не відкриватимуть російські магазини

Олексій Данилов запевнив, що мережа магазинів Mere в Україні "працювати не буде".

Це спецоперація російських спецслужб, які зараз мають велике бажання розгорнути на території Херсонської, Одеської, Миколаївської, Запорізької областей так звану мережу дискаунтерів для використання під час виборчого процесу для досягнення своєї політичної мети,

– заявив секретар РНБО.

Йому також прикро, якщо мери й депутати Миколаєва не розуміють цього, адже вони також відповідальні за це. Ба більше, повноважень у них вистачає й "ними потрібно користуватись".

Коротка передісторія