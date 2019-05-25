Коли відкриють "міст Кличка" у Києві

Ввечері 25 травня відкриють міст між Володимирською гіркою та Аркою Дружби народів. Будували його з грудня. Попередньо з міського бюджету на це витратити 400 мільйонів гривень.

За півроку міст став одним із найбільш обговорюваних міських проектів.

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У соціальних мережах критикували вирубку дерев на схилах під будівництво. Інші схвалювали появу нового туристичного маршруту у центрі міста.

Група швейцарських архітекторів заявила, що використали вкрадений у них проект. Пішохідно-велосипедний міст з’єднує два парки і проходить просто над автомобільною дорогою Володимирського узвозу. Є на ньому два оглядових майданчики зі скляною підлогою.

Урочистості розпочнуться на 25 травня о 20:00. Про них розкажемо у прямому ефірі.

Міський голова Віталій Кличко вже пройшовся алеєю художників. Вона веде зі спуску з мосту на Андріївський узвіз і запросив киян пройтися новим мостом.

Дивіться відео прогулянки Віталія Кличка мостом: