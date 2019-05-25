17:34
25 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НОВИНИ КИЄВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дитяча образа і підводна помста Путіна
      Вєсті Кремля
      21:39, 24 травня
      Вєсті Кремля. Слівкі: Помста коханки Путіна. Ненависний пропагандист
      Вєсті.UA
      17:07, сьогодні
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НОВИНИ КИЄВА

      Коли відкриють "міст Кличка" у Києві

      79 Читать новость на русском

      Ввечері 25 травня відкриють міст між Володимирською гіркою та Аркою Дружби народів. Будували його з грудня. Попередньо з міського бюджету на це витратити 400 мільйонів гривень.

      За півроку міст став одним із найбільш обговорюваних міських проектів.

      Читайте також: День Києва 2019: афіша святкових заходів

      У соціальних мережах критикували вирубку дерев на схилах під будівництво. Інші схвалювали появу нового туристичного маршруту у центрі міста.

      Група швейцарських архітекторів заявила, що використали вкрадений у них проект. Пішохідно-велосипедний міст з’єднує два парки і проходить просто над автомобільною дорогою Володимирського узвозу. Є на ньому два оглядових майданчики зі скляною підлогою.

      Урочистості розпочнуться на 25 травня о 20:00. Про них розкажемо у прямому ефірі.

      Міський голова Віталій Кличко вже пройшовся алеєю художників. Вона веде зі спуску з мосту на Андріївський узвіз і запросив киян пройтися новим мостом.

      Дивіться відео прогулянки Віталія Кличка мостом:

       

      blog_ava
      Покликати заміж на Каннському кінофестивалі: як 63-річний мільйонер освідчився 25-річній дівчині
      сьогодні
      3125
      Теги: Новини України Новини Києва Віталій Кличко Дороги
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Британські ЗМІ про відставку Терези Мей: Витривалість – не стратегія
      сьогодні , 17:15 Британські ЗМІ про відставку Терези Мей: Витривалість – не стратегія
      Світлана Попова 985
      Топ-5 найкрасивіших парків Європи
      сьогодні , 17:00 Топ-5 найкрасивіших парків Європи
      292
      Догляд за собою – це, перш за все, повага до себе, – косметолог
      сьогодні , 16:02 Догляд за собою – це, перш за все, повага до себе, – косметолог
      Сергій Якименко 144
      Референдум – не лучший вариант: пример Великобритании
      сьогодні , 12:02 Референдум – не лучший вариант: пример Великобритании
      Павло Казарін 367
      Новая схема Коломойского по "Приватбанку": почему это опасно для украинцев
      сьогодні , 08:25 Новая схема Коломойского по "Приватбанку": почему это опасно для украинцев
      Сергій Фурса 2771
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук