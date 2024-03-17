Макрон відповів на питання, чи готова Франція відкрити другий фронт з партнерами

Еммануель Макрон пояснив позицію Франції щодо участі у війні проти Росії. Він також розповів, якими мають бути позиції України на переговорах.

Еммануель Макрон дав українським журналістам інтерв'ю, яке транслювали в етері телемарафону. Президент Франції обговорив повномасштабну війну Росії проти України.

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Яка позиція Макрона

Французький лідер не дав прямої відповіді на питання щодо готовності до відкриття другого фронту разом із союзниками, однак і не ухилився від нього. Еммануель Макрон запевнив, що у нього немає жодної наївності щодо кремлівського режиму. Він також зауважив, що не дуже любить проводити історичні паралелі, тому що кожного разу є особливий контекст.

Я сказав, яка наша мета. Росія не може і не повинна виграти цю війну. І плюс наша мета – це повернути сталий мир в Європу. Сталий мир – це мир, який дозволить Україні повністю відновити свою територіальну цілісність і суверенітет, відновити міжнародне право і буде гарантувати безпеку Україні і всім європейцям. Ось така наша мета,

– сказав президент Франції.

Він наголосив, що для реалізації цієї мети Франція та союзники не йтимуть шляхом ескалації, тому що Парижу та іншим партнерам не потрібна ще одна війна.

Але ми готові сказати, що у нас немає лімітів, і ми будемо реагувати на те, як буде реагувати Росія,

– додав Макрон.

Президент Франції також заявив, що українці повинні мати сильну позицію на переговорах про сталий мир. Макрон зауважив, що він поки що не виступає з "наступальними ініціативами", тому що це "не дух колективної солідарності".

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