Відмова означатиме, що Україну намагаються обдурити, – Кулеба про статус кандидата на вступ ЄС

Україна сподівається отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу влітку 2022 року. Дмитро Кулеба наголосив, відмова означатиме, що нас хочуть обдурити.

Україна зараз – єдине місце в Європі, де люди вмирають за цінності, на яких заснований ЄС, наголосив міністр закордонних справ. Це треба поважати.

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Якщо ми не отримаємо статус кандидата, це означає лише одне, що Європа намагається нас обдурити,

– сказав Кулеба.

Він додав, що Україна не збирається із цим миритись.

Зауважимо, Кулеба 1 травня обговорив з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем надання Україні кандидатства в ЄС, ембарго на російську нафту та евакуацію з Маріуполя.

Вступ України в ЄС: на якій стадії процес

Нагадаємо, після повномасштабного нападу Росії Україна попросила про швидкий вступ до Євросоюзу – за скороченою процедурою. Президент Володимир Зеленський підписав заявку 28 лютого.

Напередодні, 9 травня, Зеленський поговорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Президент показав другу частину опитувальника від ЄС. Це анкета, яка дасть змогу отримати статус кандидата на членство в Євросоюзі. Її першу частину Україна заповнила ще в середині квітня та передала у Брюссель.

Коли опитувальник заповнять повністю, Єврокомісія готуватиме Україні рекомендацію щодо відповідності критеріям вступу в ЄС. Після цього будуть можливі повноцінні перемовини щодо цього.

До слова, в Офісі Президента теж наголошували, що Україна хоче отримати статус кандидата в члени ЄС влітку 2022 року.

Президент Франції Еммануель Макрон зауважив, що процес вступу до Євросоюзу, за нинішніми нормами, зазвичай триває роками. Тому він закликав європейську спільноту до масштабних реформ та оновлення правил.

Натомість у Німеччині закликали не давати Україні "порожніх обіцянок". Глава МЗС Анналена Бербок сказала, що насправді невідомо, коли Україна буде в ЄС. Причиною назвала війну.

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