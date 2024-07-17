Зрада чи перемога: що означає відмова від літнього часу

Цікаво, якщо Верховна Рада ухвалить закон, що треба користуватися сонцезахисним кремом, то більшість користувачів фейсбуку вийдуть і згорять на сонці, щоб довести, що депутати зрадники?

ЄС та США також відмовляться від переходу

Верховна Рада нарешті ухвалила закон, який скасовує перехід на літній час.

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Чому нарешті? Ну, бо цей перехід вже давно став атавізмом. Його придумали 100 років тому, мотивуючи тим, що це може допомогти економити електроенергію. Але це сталося зовсім в іншому світі. У світі індустріальному.

У сучасному світі інформаційних технологій, у сучасному постіндустріальному суспільстві немає жодних досліджень, які б вказували, що це допомагає щось там економити. Просто немає.

А які дослідження є? А є купа досліджень вчених, які підтверджують, що перехід з зимового часу на літній і назад – шкідливий для здоров'я. Це не думка експерта з фейсбуку чи інстаінфлюенсера, який паралельно рекламує онлайн-казино, і навіть не заява Арестовича.

Це наукові дослідження, які робилися в США і Європі. Тільки звичка та усталеність практики поки що не дали змоги і в США, і в Європі нарешті відійти від цієї практики. Тобто основне, що вчені заявляють, що це шкідливо для здоров'я. Який сенс узагалі з цим сперечатися?

Рано чи пізно і ЄС, і США також відмовляться від цієї практики. А як довго ухвалюють рішення в ЄС, я думаю, всі за останні роки побачили. Рішення про відмову від літнього часу в ЄС на часі, закон про скасування переходу уже давно є, тільки ніяк не домовляться, яка країна за яким часом тепер буде жити. Бо там 3 десятки країн, і домовитись там завжди складніше, ніж в одній країні, і завжди є якась Угорщина, яка проти.

Чому саме зимовий час, а не літній

Україна зробила це раніше. От і все. Цікаво, якби ми просто пішли слідом за Німеччиною чи США, то не було б уже таких істерик у соцмережах?

Ще раз. Економіка нічого від переходу не втрачає. Вона більше виграє. Бо удар по здоров'ю нації – це завжди удар і по економіці. Прив'язки до відключень світла були б доречні, якби були дослідження, які підтверджують, що в сучасному світі переведення годинника дає змогу економити. Але їх немає. Тому залишення одного часу на весь рік цілком логічно.

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Який це має бути час? Наш звичний астрономічний базовий час – це зимовий. Літній час додатково вигадали більше ніж 100 років тому. Тому природно зупинитися в зимовому часі. Так, темнішати буде раніше. Але чому це погано? Чи краще було б лишитись у літньому часу і в темряві взимку пхатися на роботу?

Це все елементи смаку і звички. Люди просто звикнуть досить швидко до нових реалій. Це звикання не буде бити по здоров'ю. Тим більше у Центральній Європі о 9-й вечора більшість лягають спати, а в Іспанії – тільки виходять на вулицю. І там, і там люди живуть. Так що поведінку нашу буде визначати не світловий день, а температура за вікном і загальні традиції.

Іноді депутати роблять корисні речі. Це просто треба розуміти. Відмова від літнього часу – це в першу чергу корисно для здоров'я. І це кажу не я. Це каже наука.