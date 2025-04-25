"Я не відкрив Америку": Кличко пояснив свою заяву про територіальні поступки
- Віталій Кличко пояснив, що його слова про можливі територіальні поступки України базуються на заявах багатьох світових політиків та медіа, і що це не є новиною.
- Кличко підкреслив, що український народ не прийме окупацію і що сценарій територіальних поступок суперечить нашим національним інтересам.
Віталій Кличко пояснив свої слова про те, що Україні, можливо, доведеться відмовитися від окупованих територій. За словами мера Києва, цією заявою він "не відкрив Америку".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Кличка у його телеграм-каналі.
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Як Кличко прокоментував свою заяву
Віталій Кличко пояснив, що в інтерв'ю журналістам BBC він говорив про те, що Україну можуть примушувати до територіальних поступок в обмін на припинення війни.
На превеликий жаль, як ми бачимо, такий сценарій є цілком можливим. І про нього сьогодні говорять багато світових політиків та медіа. Тому озвучивши це, я не відкрив Америку,
– написав Кличко.
За словами політика, в інтерв'ю він підкреслив, що український народ ніколи не прийме окупацію своєї країни Росією.
Кличко наголосив, що сценарій територіальних поступок суперечить національним інтересам України і проти його реалізації треба боротися до останнього. Однак це вимагатиме надзусиль і від української сторони, і від європейських партнерів.
Нагадаємо, 25 квітня BBC опублікувало інтерв'ю Віталія Кличка, у якому він висловився про територіальні поступки та потенційну мирну угоду.
Один зі сценаріїв – це відмовитися від території. Це несправедливо. Але заради миру, можливо, це може бути рішенням, тимчасовим,
– сказав він.
До слова, нещодавно у ЗМІ з'явився остаточний текст пропозицій США щодо врегулювання війни. Згідно з документом, США юридично визнають контроль Росії над Кримом і фактично – над частинами Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.