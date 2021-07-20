Скандал через відмову взяти на роботу україномовну дівчину: компанія звільнила HR-ку

Компанія Columb Trade повідомила у фейсбуці про звільнення HR-менеджерки, яка потрапила у мовний скандал. Саме ця жінка заявила претендентці на роботу, що у компанії спілкування російською – це "корпоративна культура".

Претендентка ж спілкувалася тільки українською. Крім того, вона магістриня і психологиня з дипломом КНУ імені Тараса Шевченка та має декілька років стажу. Однак цього виявилося замало, щоб потрапити на роботу до Columb Trade.

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Компанія, яка втрапила у мовний скандал, "працює над помилками"

Як свідчать записи, опубліковані у мережі, причиною відмови стала таки українська.

Ви сказали, що розмовляєте принципово українською, а у нас спілкування в компанії відбувається російською. Вам буде не комфортно працювати,

– саме так HR-менеджерка відповіла претендентці на співбесіді.

Скандал через цю ситуацію набув такого розголосу, що вибачатися довелося і компанії, і самій менеджерці. Однак вибачень, що й не дивно, виявилося замало.

Нещодавно під час проведення співбесіди наша вже колишня співробітниця дозволила собі зауваження та коментарі, неприйнятні не тільки для компанії, а й ті, що порушують українські закони,

– висловилися у Columb Trade.

Дійсно, як уповноважена з прав людини Людмила Денісова нагадала у телеграмі, "зазначені дії фахівця управління персоналом є порушенням принципу недискримінації, закріпленого у статті 24 Конституції України, та вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Якщо ж вірити повідомленню компанії, менеджерку з персоналу звільнили.

Також Columb Trade обіцяє "провести роботу над помилками", а сам інцидент списує на "людський фактор".