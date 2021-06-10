Відмовили гальма: у Росії автобус врізався в зупинку – багато загиблих

У Росії у Свердловській області 10 червня автобус влетів у зупинку. У результаті загинуло 6 людей, а постраждало – 15.
За попередньою інформацією, відмовили гальма. Загалом в автобусі перебували 48 постраждалих.
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Автобус був службовий
Автобус марки ПАЗ був службовим. Автобус віз зі зміни працівників місцевого підприємства. Спочатку він з гори протаранив ворота, а потім в'їхав у зупинку.
Відомо, що аварія сталась близько 07:20.
Що відомо про жертв
Всі загиблі – люди, що стояли на зупинці. Вони були працівниками заводу "Електрохімпрібор".
На місце аварії одразу відправили 3 вертольоти Центру медицини катастроф. Тож постраждалих госпіталізували.
На місці працюють правоохоронці.Зверніть увагу! Схожа масштабна ДТП у Росії в Самарській області сталась 29 січня. Тоді вантажівка зіткнулась з автобусом. Загинули 10 людей, ще 14 отримали поранення