Відмовились служити в російській армії: в окупованому Криму засудили 10 людей

У липні окупанти в Криму відкрили 14 так званих "справ" проти людей через відхилення від служби в російській армії. Ба більше, винесли 10 вироків щодо цього.

Станом на кінець липня правозахисники зафіксували 258 "кримінальних проваджень" через ухилення від служби. Щодо 232 з них незаконні "суді" ухвалили вироки, 26 – перебувають на розгляді.

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Окупанти цинічно порушують міжнародне законодавство Важливо наголосити, що призов жителів окупованих територій до лав армії держави-агресора, а також пропаганда служби в збройних силах Росії порушують Конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Крім цього, конвенцію порушує і відправлення українців на службу до регіонів Росії. За українським законодавством, громадяни, які живуть окупованому Криму, навіть якщо вони змушені були брати російські паспорти, все одно – громадяни України,

– наголосила керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

Російський призов у Криму: що відомо

Раніше правозахисники повідомляли, що з 2014 року в російську армію призвали понад 28 тисяч жителів півострова.

Міжнародна спільнота весь час засуджує незаконний призов. Наприклад, навесні 2021 року Євросоюз констатував, що це порушення міжнародного права.

Текст публікації Кримської правозахисної групи:

У серпні Кримська правозахисна група зафіксувала 14 нових кримінальних справ щодо мешканців Криму за ст. 328 КК РФ (Ухилення від служби в збройних силах РФ). Окрім того, було ухвалено 10 нових вироків за цією статтею.

Усього на кінець серпня КПГ зафіксувала 258 кримінальних справ за ухилення від служби в ЗС РФ, переданих на розгляд до "судів" Криму. За 232 з них уже ухвалено вирок, ще 26 перебувають на стадії розгляду.

Нагадуємо, що здійснення призову мешканців окупованих територій до лав армії країни, яка окупує, а також неперервна на території Криму пропаганда служби в РФ порушують ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Четвертої Женевської Конвенції). ️Окрім цього, переміщення громадян України на службу до регіонів Росії порушує ще й ст. 49 цієї конвенції.

"За українським законодавством, громадяни, які мешкають зараз в окупованому Криму, навіть якщо вони змушені були брати російські паспорти, все одно – громадяни України", – пояснює керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.