Віднесло хвилею: в Іспанії на морі загинула українська заробітчанка

12 липня 2021 , 14:13
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Джерело:

"Високий замок"

В Іспанії на відпочинку загинула уродженка Тернопільської області. Її раптово накрила хвиля у морі. Жінці було 47 років.

Ірина з 6-річним сином пішли плавати, коли раптово їх накрила хвиля. Українка встигла покликати на допомогу.

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Чоловік підбіг та врятував сина. Натомість жінку нова хвиля віднесла у море.

Що відомо про загиблу

  • Ірина 20 років жила та працювала в Іспанії. Вона вийшла заміж за іспанця та народила двох дітей.
  • Українка була родом із Бережан Тернопільської області. 
  • В Іспанії вона вивчила іспанську та англійську мови, тож працювала в туристичній агенції.
  • Сусіди відгукуються про жінку добре. Кажуть, що вона була дуже розумною та освіченою.

Поховали загиблу на рідній Тернопільщині.

Трагедії з українськими заробітчанами: що відомо

  • У Польщі під час робіт на залізничному мості загинув українець. Чоловік ремонтував міст, коли його причавило домкратом. Українця намагались реанімувати, але, на жаль, не вдалось.
  • Неподалік села Єзьорна гміни Гальовіце у Лодзінському воєводстві поліцейські знайшли мертвим українця, який приїхав на заробітки. Тіло було у лісовому масиві. Невідомо, що сталось із українцем.
  • У Чехії трагічно загинули двоє жителів Турки зі Львівщини. 9 березня їхні тіла знайшли у холодильній камері для зберігання фруктів.
Автор: Ольга Музика