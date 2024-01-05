Вдруге за день перекривають рух Керченським мостом: в Криму знову оголосили повітряну тривогу

В тимчасово окупованому Криму 5 січня вже вдруге оголосили повітряну тривогу. Росіяни заявили про "ракетну небезпеку" та "загрозу атаки БпЛА".

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, а також представники окупаційної влади. У мережі також заявляють, що в районі 2 бухт Севастополя видніється дим, передає 24 Канал.

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На півострові знову тривога

Об 11:37 в тимчасово окупованому Криму вдруге за день оголосили повітряну тривогу. Росіяни зупинили роботу морського та наземного транспорту, а також перекрили Кримський міст.

Що стало причиною оголошення повітряної тривоги – окупанти не повідомляють.

У Криму "тривожно"

Так званий губернатор Севастополя Міхаіл Развожаєв о 10:17 заявив, що в Криму оголошена повітряна тривога. Згодом мережею почали ширитися повідомлення про задимлення в районі бухт, однак окупанти швидко вигадали виправдання.

Дим у районі Севастопольської та Стрілецької бухт – це військові використовують табельні засоби маскування,

– заявив Развожаєв.

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О 10:43 в Криму пролунав відбій повітряної тривоги. Однак окупантів настільки налякали вибухи, які лунали на півострові 4 січня, що вони попереджають, що за кілька хвилин можуть повторно оголосити про небезпеку.



Окупанти в Криму попереджають про повторні тривоги / Скриншот

Через оголошення повітряної тривоги на Кримському мосту традиційно зупиняли рух. Наразі рух переправою вже відновили.

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