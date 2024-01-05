Вдруге за день перекривають рух Керченським мостом: в Криму знову оголосили повітряну тривогу
В тимчасово окупованому Криму 5 січня вже вдруге оголосили повітряну тривогу. Росіяни заявили про "ракетну небезпеку" та "загрозу атаки БпЛА".
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, а також представники окупаційної влади. У мережі також заявляють, що в районі 2 бухт Севастополя видніється дим, передає 24 Канал.
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На півострові знову тривога
Об 11:37 в тимчасово окупованому Криму вдруге за день оголосили повітряну тривогу. Росіяни зупинили роботу морського та наземного транспорту, а також перекрили Кримський міст.
Що стало причиною оголошення повітряної тривоги – окупанти не повідомляють.
У Криму "тривожно"
Так званий губернатор Севастополя Міхаіл Развожаєв о 10:17 заявив, що в Криму оголошена повітряна тривога. Згодом мережею почали ширитися повідомлення про задимлення в районі бухт, однак окупанти швидко вигадали виправдання.
Дим у районі Севастопольської та Стрілецької бухт – це військові використовують табельні засоби маскування,
– заявив Развожаєв.
Повітряна тривога в Криму: дивіться відео
О 10:43 в Криму пролунав відбій повітряної тривоги. Однак окупантів настільки налякали вибухи, які лунали на півострові 4 січня, що вони попереджають, що за кілька хвилин можуть повторно оголосити про небезпеку.
Окупанти в Криму попереджають про повторні тривоги / Скриншот
Через оголошення повітряної тривоги на Кримському мосту традиційно зупиняли рух. Наразі рух переправою вже відновили.
У Криму знищили командний пункт росіян
- У тимчасово окупованому Криму 4 січня лунали потужні вибухи. Окупанти бідкалися на найбільш масовану атаку безпілотників на півострів.
- Потужні вибухи пролунали поблизу Євпаторії. Партизани заявили, що під ударом опинилася військова частина окупантів.
- Лунали вибухи й поблизу Севастополя. ЗСУ згодом підтвердили, що там вдалося знищити командний пункт росіян у Юхаріній балці. За словами представника ГУР МО Андрія Юсова, там був підрозділ секретного захищеного зв'язку з російським генштабом.
- Вибухи також лунали й в інших містах тимчасово окупованого Криму. Надвечір росіяни відзвітували, що буцімто "ліквідували" 40 безпілотників, які намагалися завдати ударів по території півострова. Цікаво, що окупанти самі ж вказали на те, яка недолуге їхнє "пе-ве-о", адже вони просили, аби місцеві жителі повідомляли про геолокацію, де помічали дрони.