"Це не той бік історії": Зеленський висловився про позицію Трампа

Президент України заявив, що Київ готовий до будь-якого виду припинення вогню на тлі масованих атак. Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа не ставати на хибний бік історії та попередив про ризики для партнерства.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Пірсу Моргану.

Що сказав Зеленський про позицію Трампа?

Володимир Зеленський приділив увагу балансуванню американських політиків у питанні війни та ролі їхнього найближчого оточення.

Якщо ви посередині, ви маєте залишатися посередині, а не на неправильному боці. Я вважаю, що радники Трампа помиляються. Я не знаю, хто штовхає його на неправильний бік. Це неправильний бік історії,

– заявив український президент.

Раніше, як повідомляє Sky News, під час спільного виступу з Енді Бернемом український лідер зауважив, що держава зазнає серйозних труднощів через безперервні ворожі атаки з повітря.

Сьогодні по нас завдають масованих ударів, і жаль, що в нас також виникають певні труднощі,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Глава держави акцентував на потребі відкрито обговорити з американською стороною збереження критично важливої взаємодії, зокрема функціонування зв'язку та отримання інформації для оборони.

"Я хочу обговорити з ними питання Starlink і розвідувальних даних", – пояснив Зеленський, звертаючись до позиції Дональда Трампа та представників його команди.

Президент закликав до прозорості у двосторонніх відносинах зі США, наголосивши на неприпустимості неочікуваних односторонніх кроків.

"Я маю на увазі, що є безліч різних несподіванок, на які не можна розраховувати, коли у вас є партнерство. А ми розраховуємо на партнерство зі Сполученими Штатами. Ми просто хочемо бути максимально чесними й відкритими та залишатися надійними партнерами", – додав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем 14 жовтня зустрівся в Лондоні з президентом України Володимиром Зеленським і запевнив у подальшій підтримці Києва. Британський уряд планує прискорити постачання систем протиповітряної оборони та легких багатоцільових ракет для боротьби з російськими реактивними дронами, а також збільшити військову й фінансову допомогу Україні.

Бернем також заявив, що прагне відновити порозуміння між Києвом і Вашингтоном, тому має намір сприяти діалогу між сторонами.