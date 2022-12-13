У Саудівській Аравії сталося дещо серйозне, – експерт про відносини країни з США та Китаєм

Сталося дещо дуже важливе та серйозне у Саудівській Аравії. Зокрема, країна провела кілька самітів з Сі Цзіньпіном, тому в економічному плані Китай почав захоплювати ринки Саудівської Аравії.

Про це 24 каналу сказав головний редактор порталу "Україна арабською" Мохаммад Фараджаллах. Він наголосив, що ще влітку відбулося кілька конференцій між США та Саудівською Аравією та арабськими країнами.

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За його словами, влітку у Саудівській Аравії провели чотири саміти:

між лідером Китаю та королем Саудівської Аравії,

між Сі Цзіньпіном з китайською делегацією разом з делегацією Саудівської Аравії разом та кронпринцем ібн Салманом,

китайсько-арабський саміт (Саудівська Аравія запрошувала лідерів арабських країн для зустрічі з Китаєм),

окремо саміт арабських країн.

Експерт зазначив, що за ці чотири саміти було підписано 35 угод на 30 мільярдів інвестицій по 5 напрямках, серед них – озброєння та створення нових дронів спільно між Саудівською Аравією та Китаєм.

Таким чином Саудівська Аравія дає сигнал, що вона – лідер в регіоні. Водночас Китай дає сигнал, що вийшов на серйозні відносини з цією країною і дав те, про що Саудівська Аравія натякала США,

– розповів Фараджаллах.

Він наголосив, що на сьогодні товарообіг між Китаєм та Саудівською Аравією станом на грудень вже склав 97 мільярдів доларів."Тобто Китай став найсильнішим партнером Саудівської Аравії. І у цьому є серйозний сигнал, США б'ють тривогу", – відповів експерт.

Фараджаллах розповів про відносини Саудівської Аравії з США та Китаєм: відео



На його думку, візит Байдена влітку розчарував саудитів, бо не був таким важливим і замість того, щоб Байден віддав належне Саудівській Аравії – він рекомендував Ізраїль як "смотрящого" на Близькому Сході.

Це не сподобалося лідерам арабських країн… Тож, цим візитом кронпринц дає сигнал США, що він не блофує і готовий йти далі. Але це стосується лише економічного плану, питання безпеки в регіоні – залишається за США. Жодна війна на Ближньому Сході не почнеться без "зеленого світла" США,

– пояснив Фараджаллах.

За його словами, зараз Саудівська Аравія дає сигнал США, що поки цього питання не торкаються.

"Але тут ми стоїмо на порозі змін – або американці переглянуть стосунки з арабським світом і будуть звертати більше уваги на питання, які хвилюють арабів, або тоді будуть вирішувати щось інше", – вважає експерт.

До слова, раніше глава Євроради Шарль Мішель наголосив, що президент Китаю дуже чітко дав зрозуміти, що країна не постачає зброю Росії. Також китайський лідер Сі Цзіньпін назвав неприйнятними ядерні погрози росіян.