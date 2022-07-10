Китай може дражнити Вашингтон питанням росії, – Фейгін

Блінкен раніше заявляв про те, що Сі Цзіньпін підтримує рішення щодо формування партнерства з країною-агресоркою. Тож у США зараз стурбовані "вирівнюванням" відносин між росією та Китаєм.

Однак відносини між Китаєм і росією глобально не змінюються. Про це 24 каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін.

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Однак попередження з боку США для Китаю не допомагати росії – діють. Жодний військових товарів до країни-агресорки звідти не надходило.

Китай лише може дражнити Вашингтон питанням росії. Це дипломатична гра,

– вважає правозахисник.

Китай тримається осторонь

За його словами, він би не драматизував ситуацію із тим, що Сі Цзіньпін відмовився приїжджати до москви й відхили пропозицію путіна.

Формальна причина – пандемія коронавірусу. Однак реальна причина, на думку Фейгіна, зрозуміла.

А навіщо Сі Цзіньпіню особисто, не те що в обличчі усього Китаю, підтримувати путіна в умовах ізоляції, – зазначив він.

У такому випадку росія просто не потрібна Китаю. Спершу путіну треба перемогти й показати, чого добився. Лише тоді можуть відбуватися між ними якісь розмови. Однак зараз такий показовий візит – дуже ризикований для Китаю.

Раніше Фейгін пояснював 24 каналу, що Китаю вигідно, щоб росія помітно ослабла й сама "підповзала" до них з проханнями про співпрацю та допомогу.

Повністю інтерв'ю з Фейгіним: дивіться відео

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