Це матиме вирішальне значення для світу, – Сі Цзіньпін заявив, що готовий співпрацювати зі США

Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Пекін готовий співпрацювати зі Сполученими Штатами. За його словами, обидві сторони керують своїми розбіжностями та працюють разом, щоб відповісти на глобальні виклики.

Про це Сі Цзіньпін заявив у листі, відправленому Національному комітету з американсько-китайських відносин зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. За його словами, те, чи зможуть Сполучені Штати та Китай знайти "правильний" шлях до порозуміння, матиме вирішальне значення для світу.

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Китай готовий співпрацювати зі США

Сі Цзіньпін закликав до більш стабільних двосторонніх зв'язків, які, за його словами, мають будуватися на принципах "взаємної поваги, мирного співіснування і взаємовигідної співпраці". Ця заява пролунала напередодні ключового візиту міністра закордонних справ Ван І до Вашингтона, який відбудеться пізніше цього тижня.

Поїздка китайського дипломата стане особистим візитом на найвищому рівні напередодні очікуваної зустрічі між президентом США Джозефом Байденом і Сі в Сан-Франциско, яка станеться на листопадовому саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Варто зауважити, що кілька високопоставлених американських чиновників, включаючи держсекретаря США Ентоні Блінкена, вже зустрічалися зі своїми китайськими колегами в Пекіні цього літа.

Пріоритетом Вашингтона було забезпечення того, щоб інтенсивна конкуренція між двома найбільшими економіками світу та їхні розбіжності з цілої низки питань – від торгівлі до Тайваню і Південнокитайського моря – не переросли в конфлікт.

Китайські оглядачі вважають, що візит (Вана І – 24 Канал) прокладе шлях до можливої зустрічі між главами двох держав, але додають, що Вашингтону необхідно докласти конкретних зусиль, щоб зняти занепокоєння Пекіна і показати свою щирість,

– мовиться в коментарі китайської державної газети Global Times.